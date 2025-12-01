Pedrosa calza su leyenda en Jerez

Cualidades especiales, encanto misterioso y un talento extraordinario, suelen ser dones comunes de quienes transmiten emociones intensas y auténticas, esas que van más allá de una habilidad o técnica. Es lo que en el mundo del flamenco se conoce por ‘tener duende’, e incluso ‘embrujo’, pues como diría Lorca, hechizan y conmueven con su magia. De todo ello se da buena cuenta en Andalucía, cuyo poderoso influjo atrae y conecta sin distinción a personas de todo el planeta, dando lugar a curiosos actos de ‘encantamiento’, como el que ha permitido a Dani Pedrosa calzar su legendaria figura en Jerez. Sí, todo es fruto del Arte, ese mismo que une a genios de polos opuestos. Así, por puro hechizo entre duendes, el versátil zapatero jerezano Raúl Cerro, que viste por los pies a la élite del toreo, ha creado unos modélicos botines para el prestigioso tricampeón mundial y Leyenda de MotoGP. Sorprendente, ¿verdad? Dirán algunos que la velocidad nada tiene que ver con el tocino, pero se equivocan. Ya verán.

No todo es competición, adrenalina o velocidades de vértigo, gracias a los circuitos también se generan encuentros e historias humanas que sorprenden a propios y extraños. “Un día cualquiera, saliendo de cenar en la venta Esteban, pasé por delante de una mesa en la que estaba Raúl Cerro”, comienza explicando el consagrado piloto de Sabadell, Daniel Pedrosa Ramal que, poniendo a gala la misma excepcionalidad que exhibe sobre una moto o como brillante comentarista de televisión, no rehúye detalles sobre su peculiar encuentro con otro maestro, en este caso del calzado artesanal: "Yo no le conocía, pero sin preámbulos, él se puso de pie y comenzó a explicar que le haría mucha ilusión fabricarme unos zapatos, dándose además la casualidad que, con mi pequeño tamaño de pie (35,5 cm, aunque la medida del calzado en sí es 38,5 cm), siempre me ha costado encontrar ciertos modelos en el mercado. De ahí que mi reacción fuese inmediata".

Pedrosa, como un torero, mostrando los botines a hombros de Raúl Cerro. / Chiqui Chamorro - Agencia 1Photo

Se da la casualidad de que el genuino Pedrosa nació el mismo año que, hace ya 40, se inauguró el Circuito de Jerez en 1985. Y mira tú por dónde, el piloto español que por méritos propios tiene una curva con su nombre en el trazado andaluz, ha reforzado en 2025 sus vínculos jerezanos. Poder calzar unos botines hechos con duende y a medida en Jerez, ha resultado una experiencia inigualable para Dani Pedrosa que, gracias a esa entrañable vivencia, ahora se siente un poco ‘torero del sur’: “Me siento sobre todo un privilegiado, porque llevo unos botines hechos a conciencia, pero sobre todo con cariño y pureza. Son 100 % artesanales, fruto de la sabiduría que Raúl Cerro tiene en este campo. Cada cual es experto en una materia, pero la suya sin duda es puro arte. De hecho, uno se siente de esta maravillosa tierra jerezana al llevar puestos unos zapatos tan exclusivos. Su proceso de creación fue emocionante, lo viví al detalle, a cada paso, e incluso pude efectuar algunos pequeños cambios sobre la marcha. Eso sí, aunque yo sea una leyenda del motociclismo, estos botines me mantienen con los pies en el suelo, volar es otra cosa”.

Para desentrañar el duende inquieto que encarna el maestro artesano Raúl Cerro, quien esto escribe (también de padre zapatero) ha recurrido a las fuentes del saber, más concretamente a otro jerezano genuino como Fran Pereira, puro arte hecho palabra a través del periodismo, que ejerce con brillantez inusitada en Diario de Jerez, y también al frente de la Cátedra de Flamencología que preside. En un precioso reportaje publicado en 2020, Pereira explicaba que Raúl Cerro les resultará conocido, pues durante años perteneció a la cantera del Xerez CD, llegando a jugar en el Xerez B. Diplomado en magisterio, Raúl dio a finales de la década del 2000 un vuelco total a su vida, en parte por una situación personal, perdió en 2010 a su padre (del que heredó esta profesión), y en parte por su espíritu inquieto y rebelde. Así surgió Cerro Barrero, una marca de zapatos que a día de hoy se ha convertido en todo un referente a nivel nacional, y en especial entre los artistas y los toreros. Todo cambió en la vida de Cerro un día en el que, como el propio Raúl explica, “un alumno mío del centro de adultos me presentó a Manolo Marín, un zapatero que vive en una parcela próxima al Circuito. Me lo presentó y allí fui perfeccionando el trabajo”. Y fíjate tú por dónde, acaba de realizar unos botines para Pedrosa, el piloto de leyenda que vino al mundo el mismo día en que se inauguró el Circuito de Jerez, donde es de los que más victorias y podios ha logrado.

Pedrosa (1,58 m de estatura y pies de 35,5 cm -los botines son de 38,5-), en el estudio artesano de Raúl Cerro. / Chiqui Chamorro - Agencia 1Photo

Entre duendes siempre hay misterios, pero ¿qué le atrajo a Raúl Cerro del piloto Dani Pedrosa para calzarlo como a un torero de leyenda? ¿Por qué se fijó precisamente en él? El propio artista artesano lo explica con arte y embrujo: “En el mundo del motociclismo nunca había calzado a nadie y me dije ‘por qué no dejar en las motos una pinceladita de mi arte’. Así fue como me fijé en Pedrosa. Por esas circunstancias de la vida, te lo encuentras en el restaurante Esteban de Jerez, donde van a comer muchos otros grandes pilotos, pero Dios quiso que fuese él. ¿Qué me ha sorprendido de Dani? Su naturalidad y autenticidad. Una vez que lo he ido tratando más y creando su zapato, me ha impresionado la delicadeza que tiene, cómo mide todo. Igual que pilota una moto, él atisba que al freno le falta un pelín de ‘puntaje’, llega a cosas que otros no llegan, e igual lo hace en el mundo del zapato. Los botines que he hecho para Pedrosa son muy especiales, pues pocos caballeros tienen su número. Es algo muy latoso de hacer, porque al ser una horma más pequeña de las que yo estoy acostumbrado, se te escapa y es de difícil manipulación. Se trata de un botín Chelsea, hecho en ternera semi engrasada, color tabaco. La horma también está hecha para su pie, respetando la línea metatarsiana, altura de empeine, entrada y línea del tobillo. Entra muy bien y sale muy bien, está super cómodo. El tacón es un tacón normal de dos centímetros y medio”.

Cuando observas los botines realizados por Raúl Cerro a Dani Pedrosa, tienes la sensación de estar contemplando una pieza de museo. Su autor jerezano, que ha calzado a otras figuras relevantes como Morante de la Puebla, Roca Rey, Talavante, El Juli, Manzanares, Enrique Ponce, El Cid, Canales y Cayetano Rivera, los Janeiro, José Mercé, Bertín Osborne, Ismael Jordi o Paco Candela, entre otros, da especial importancia “al tiempo que se tarda en una creación, desde que se toma medida hasta que se termina son aproximadamente cincuenta horas, que no son ‘blanqueando una pared’. Y, con todos mis respetos, cincuenta horas de arte, trabajando para el pie humano. Un pie humano fluctúa, se ensancha, se agranda y con el frío se achica... Después hay sensaciones que uno quiere tener en el pie, más cómodo menos cómodo. Es un mundo, es trabajar para una mente, por y para eso. Algo que solo se logra con mucha paz interior, mucha calma. Ya después, como yo digo, que se valore: si alguien no valora que estés trabajando para él durante ese número de horas, totalmente exclusivas, no tiene sentido comprar ‘a la medida’. Por lo menos al calzado, si se le da ese valor de enjundia, de duende, de la palabra que queramos usar. Cuando toma valor una obra, es justo al abrir el cliente la caja. No hay nada igual como esa primera impresión que se lleva viendo el brillo, el tono, el color, la forma, las caídas. Y ya cuando se lo pone, se completa el proceso, pero hasta ahí es un trabajo duro. Ahora, cuando el pie entra y el cliente está satisfecho, esa sensación a mí me da la vida”. Cosas de duendes y embrujo.

/ Chiqui Chamorro - Agencia 1Photo

Según la psicóloga y escritora Elizabeth Kübler-Ross, “las personas bellas no surgen de la nada”, sin duda una original frase que, como no podía ser menos, el genio artesano Raúl Cerro exhibe y propaga en su perfil de WhatsApp. Ese atinado aforismo nos enseña que luchar contra la adversidad aporta belleza interior a gente muy especial. Queda claro por tanto que dos duendes con embrujo no coinciden por casualidad, siempre hay algo poderoso que une sus caminos. Así ha ocurrido con el tricampeón mundial Pedrosa, que pese a su limitada estatura (1,58 m) logró destrozar las leyes de la física para dominar motos diabólicas, y el maestro Cerro, que superó la pérdida de su padre siguiendo sus pasos como zapatero. De ahí surgió un encuentro histórico y unos botines genuinos de Jerez, que ya son leyenda…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.