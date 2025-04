Catorce Ampas de Jerez se reúnen para luchar contra la supresión de líneas en la escuela pública

Un total de 14 asociaciones de padres y madres junto a la Flampa se reunieron en la tarde del pasado martes con la intención de luchar contra la reducción de plazas en los centros educativos públicos en el momento de la inscripción. El objetivo de este encuentro es establecer una hoja de ruta y preparar una serie de movilizaciones conjuntas de todas las ampas.

En un comunicado se recoge que "dada la situación de recortes de líneas que existen todos los años en nuestra ciudad, provincia y en todas las provincias andaluzas, se ha decidido unir fuerzas en la defensa de la bajada de ratio y que no haya más recortes en nuestra educación. La lucha individualizada que tiene que realizar un centro educativo no es justa para nadie, esa no es la solución, hay que unirse para conseguir ese objetivo porque actualmente cualquier centro está expuesto a que le toque ese recorte".

Las familias "tienen todo el derecho a elegir en qué centro educativo quieren para sus hijos e hijas y el recorte de líneas no lo hace posible. Además, si la natalidad ha bajado y la combinamos con los recursos económicos disponibles permitiría una bajada de ratio, es decir una menor proporción de niños y niñas en cada aula, que haría posible una atención más personalizada del alumnado y por ende, una reducción del fracaso educativo y el abandono escolar temprano".

Logo creado para esta plataforma.

En dicha reunión de las ampas de los CEIP El Membrillar, Antonio de Nebrija, Cuartillos, La Marquesa, Tartessos, Torresoto, El Retiro, San José Obrero, La Merced, Antonio Machado, Cervantes, Las Granjas, Luis Vives, IES J.M Caballero Bonald y FLAMPA Jerez se han sacado conclusión en claro y es "el continuo ataque contra la Escuela Pública y la pésima gestión de recursos que lleva a cabo la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía". En su opinión, "nuestra red pública de enseñanza necesita de la atención de los responsables políticos, que tienen la obligación de darles el tratamiento que necesita, que no es otro que dotarla de mayor inversión y de recursos humanos.

Por todo ello se creará una 'Plataforma de Ampas Activas' en la que se darán a conocer todas sus reivindicaciones. Dicha plataforma será una plataforma abierta a las demás ampas, Marea Verde Jerez, sindicatos de educación e incluso ciudadanía en general, con un lema claro y concreto 'No a los recortes, sí a la bajada de ratio'.

De momento ya han promovido diversas actuaciones para los próximos días. La primera será el 22 de abril Puerta del Ayuntamiento de Jerez durante la celebración del Pleno Municipal de 9:30 a 11 horas; además de intervenir como ciudadanos en el próximo pleno del mes de mayo. Ese mismo mes se llevará a cabo una manifestación que irá desde la Plaza del Caballo al Ayuntamiento 18 a 20 horas para protestar contra estos recortes.