Problemas en la máquina que graba las pruebas diagnósticas por imagen en el Hospital de Jerez

La máquina grabadora de imágenes del Hospial de Jerez lleva meses estropeada. Es la denuncia de José Antonio Aparicio, delegado de personal del centro hospitalario. “Hay una máquina que es una grabadora de las pruebas diagnósticas por imagen que lleva cerca de dos meses parada porque no se repara. No se está respetando el derecho de los pacientes a pedir las pruebas para llevarlas a donde crean oportuno”.

Desde el Área Sanitaria de Jerez subrayan que “se está trabajando para reparar en el menor tiempo posible la máquina grabadora de imágenes. Pero mientras se soluciona, el Área ha puesto medidas para que los usuarios tengan acceso a sus imágenes, de las cuales se les informa en el momento. La primera es Clic Salud, plataforma donde están colgadas. En caso de no poder acceder a este recurso, el Área envía un correo electrónico con un enlace encriptado y contraseña para que, con toda la seguridad, el paciente acceda a su imagen”.

Sobrecarga para la plantilla del Hospital de Jerez

“El grado de insatisfacción, inquietud y desesperación de los profesionales en el Hospital de Jerez es tremendo. Aumenta considerablemente día a día. Se les está sobrecargando y la calidad de la asistencia se está poniendo en entredicho, está mermada”, lamenta Aparicio.

El delegado de personal pone algunos ejemplos de las “deficiencias”: “La planta de Cardiología deja de tener dos auxiliares mínimo por turno para pasar a sólo uno. En Medicina Interna e Infecciones, en el edificio Materno Infantil, no hay celador por la tarde, porque la dirección no cubre nada. Hay más de 20 bajas en el colectivo de celadores en este momento, la mayoría de ellas de larga duración, y sólo se han cubierto 4. A eso hay que añadir los permisos”.

En cuanto a las vacaciones, añade que “nos hemos encontrado con una sorpresa y es que se ha mandado una resolución donde se modifica el manual de vacaciones y permisos en el contexto de cuándo se puede disfrutar, con el único fin de no tener problemas de cobertura. Nos queda un último trimestre muy duro”.