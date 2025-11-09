Cedown presenta en Jerez su Calendario Solidario 2026

Cedown presentó el viernes por la noche su Calendario Solidario 2026, que ilustran este año 14 imágenes del fotógrafo jerezano Miguel Ángel Castaño y a través del que los niños y jóvenes de esta asociación hacen un llamamiento a la ciudadanía para para hacerse visibles como protagonistas de su futuro.

Durante el acto celebrado en los Museos de La Atalaya se proyectó un making off del calendario, editado por José Antonio Capote.