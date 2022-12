El comité del centro de acogida San José denuncia la "poca predisposición" de negociar del gobierno

El pasado 7 de diciembre el comité de empresa de la Fundación Centro de Acogida San José mantuvo reunión con la delegada Carmen Collado para tratar la jornada laboral de 35 horas/semanales "tan ansiada por los trabajadores". El comité lamenta que "se sintió decepcionado por lo transmitido por la alcaldesa, Mamen Sánchez, en la voz de Collado".

Los representantes de la plantilla critican "la poca predisposición de Mamen Sánchez en defensa de los derechos de los trabajadores, donde el personal de la Fundación, defendía desde hace varios años, la recuperación de las 35 horas/semanales, que además, está incluida en las condiciones del Convenio de la Fundación". "Ahora Mamen Sánchez, condiciona al comité a seguir negociando dicho convenio colectivo denunciado, si quieren tener esa jornada laboral, pero además, les traslada, que propongan recortes en el Capítulo 1-Personal, lo que supondría la pérdida de los derechos que tanto les costó tener. Collado trasladó, que tendrían que sacrificar artículos del convenio colectivo de aplicación", manifiesta el comité en nota de prensa.

"Decepciona, y bastante, que una presidenta como Mamen Sánchez, que además según establecen las siglas de su partido, PSOE, no defienda los derechos de los obreros. Estamos muy decepcionados con ella", remarca el colectivo.

El comité denuncia que la alcaldesa "nunca se ha dignado a reunirse" con ellos y critica que la delegada Carmen Collado "viene predispuesta con el no a la recuperación de derechos de los obreros, y además, se escuda y condiciona a lo que diga el Patronato de la Fundación en reunión. En esta ocasión, venía con el no a la jornada laboral de 35 horas/semanales, si no proponíamos recortes en el Capítulo 1-Personal, y todo ello sin haber mantenido reunión con el resto de patronos, lo que deja mucho que desear, de una presidenta de un partido socialista".

Por las inclemencias del tiempo el comité ha suspendido la concentración prevista para el día de hoy pero advierte de que "no bajaremos la guardia" y seguirán con las movilizaciones, "hasta que dispongan de la misma jornada laboral de 35 horas/semanales que ya disponen los trabajadores del sector público".