El Centro Especial de Empleo de Jerez de FCC EQUAL sigue apostando por la inclusión

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez Román, han visitado esta mañana, en Jerez, las instalaciones del Centro Especial de Empleo FCC Equal Andalucía S.L., una empresa referente en la provincia por su compromiso con la integración laboral de personas con discapacidad.

Por parte del Ayuntamiento de Jerez han participado en la visita el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética, Jaime Espinar y la concejala de Empleo, Comercio y Consumo, Nela García.

Durante la visita, ambos representantes resaltaron la importancia de los Centros Especiales de Empleo (CEE) como motores de oportunidades laborales y de un tejido empresarial inclusivo y sostenible. “Es un placer estar en FCC Equal, una empresa que combina profesionalidad con la prioridad de ofrecer empleo de calidad a personas con discapacidad”, afirmó Mercedes Colombo, destacando “el firme compromiso de la Junta de Andalucía con el empleo inclusivo y las entidades que lo hacen posible”.

Mercedes Colombo recordó que en mayo de 2025 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la resolución de la Dirección General de Incentivos para el Empleo y la Competitividad Empresarial que regula las subvenciones destinadas al Fomento del Empleo de Personas con Discapacidad en CEE yen el Mercado Ordinario de Trabajo. Esta convocatoria, de concurrencia no competitiva, cuenta con un presupuesto global de 110 millones de euros, de los cuales 11,57 millones se han destinado a la provincia de Cádiz.

De esa cantidad, 11.466.263,59 euros corresponden a la Línea 2, destinadaal mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en los CEE, beneficiando a 48 entidades gaditanas y garantizando 2.226 contratos. Entre las empresas beneficiarias destaca FCC Equal CEE Andalucía S.L., que ha recibido una subvención de 805.658,85euros para consolidar 153 contratos, asegurando la estabilidad laboraly el desarrollo profesional de sus trabajadores.

El Centro Especial de Empleo de Jerez de FCC EQUAL se dedica a la integración laboral de personas con discapacidad, prestando servicios de recogida de residuos y limpieza viaria en el municipio. Además de su labor operativa,el centro promuevela inclusión social y el bienestar de su plantilla, ofreciendo programas de apoyo, rehabilitación, formación y actividades que fomentan la salud físicay emocional de los trabajadores, así como su desarrollo profesional y autonomía.

Ambos responsables coincidieron en subrayar que los CEE son una pieza clave en las políticas activas de empleo de la Junta, al promover la inserción laboral, la formación, la estabilidad y la igualdad de oportunidades. “Los CEE crean mucho más que espacios de trabajo: generan entornos de inclusión, igualdad y desarrollo profesional, y contribuyen a cambiar la percepción social sobre las capacidades de las personas con discapacidad”, afirmó la delegada.

Otras líneas destinadas al fomento del empleo de personas con discapacidad

Además, la Consejería de Empleo tiene en trámitede resolución otras líneas de ayudasque buscan fortalecer la creación y adaptación de empleo inclusivo. Entre estas iniciativas se encuentran la Línea 1 que subvenciona la inversión fija vinculada a la creaciónde empleo indefinido de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, con un presupuesto de 30.000 euros destinado a Cádiz, que cubrirá tanto nuevas contrataciones como la transformación de contratostemporales en indefinidos y la Línea 3 destinada a la adaptación de puestos de trabajo y la eliminación de barreras arquitectónicas en los CEE, con un presupuesto de 5.300 euros para la provincia.

En el caso de las empresas del mercado ordinario, también se prevén la Línea 5 orientada a la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad,con 38.000 eurospara Cádiz, y la Línea 6 dirigida a la eliminación de barreras arquitectónicas y la adaptación de puestos de trabajo, con 2.750 euros para la provincia. Estas medidas permitirán que más personas accedan a un empleo estable y accesible, fomentando su integración y desarrollo profesional.