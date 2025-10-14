El Festival Música ONCE convertirá a Jerez en capital de la música inclusiva

La ONCE va a celebrar del 16 al 18 de octubre en escenarios de Cádiz y Jerez su I Festival Música ONCE, que va a congregar a los mejores grupos musicales, corales y solistas ciegos o con discapacidad visual grave de toda España.

Esta primera edición estaba prevista celebrarse en la primera semana de noviembre del año pasado pero la ONCE decidió suspender todo el programa en solidaridad y respeto por las víctimas de la DANA que asoló a la Comunidad Valenciana.

Más de un centenar de artistas promocionados por la ONCE van a ofrecer un amplio y variado repertorio musical en seis escenarios de Jerez de la Frontera y Cádiz para mostrar su talento artístico y sus diferentes estilos musicales.

El programa arrancará este jueves en el Teatro Villamarta de Jerez con ‘Un viaje musical por España’ y concluirá el sábado en el Palacio de Congresos de Cádiz con el concierto ‘Canciones de ayer y de hoy’.

El director de Promoción Cultural y Artística de la ONCE, Ángel Luis Gómez, ha presentado la programación de esta primera edición en un acto en el que han participado el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, la concejala de Salud, Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz, Gloria Bazán, y Pablo Otero, delegado de Asuntos Sociales, la delegada de Inclusión Social del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Yessica Quintero, y el director General de Relaciones Institucionales de la Universidad de Cádiz, Antonio Manuel Díaz, junto a la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Milagros Rodríguez, y el director de la ONCE en Jerez, Cristino Ortuno.

“Estamos deseosos de compartir con el público andaluz una muestra de primer nivel del talento que hay detrás de artistas quizá desconocidos para el gran público pero que estoy seguro van a sorprender por el genio creativo y el arte que hay en cada uno de los solistas y grupos que van a participar en esta primera edición”, sostuvo Ángel Luis Gómez.

En representación del Ayuntamiento de Cádiz, Gloria Bazán destacó que “la música no entiende de barreras, cada acorde, cada voz, cada interpretación tendrá el poder de unirnos a todos”, dijo. Y se felicitó porque el Festival abandere la defensa de la diversidad.

Por parte del Ayuntamiento de Jerez, Yessika Quintero defendió que Jerez “avanza lentamente y con pasos firmes hacia la inclusión” y aseguró que el Teatro Villamarta, donde se inaugura el jueves este Festival, está muy comprometido con una programación para todos los públicos. “Aspiramos a ser Capital Europea de la Cultura”, recordó. “Tenemos que trabajar para que todos podamos vivir en una sociedad equitativa que se base en el sentido común”, añadió.

Y por la Universidad de Cádiz, Antonio Manuel Díaz, agradeció a la ONCE que cuente con la institución educativa para llevar adelante este Festival que contará con conciertos en el Edificio Constitución 1812. “Conocemos muy bien lo que es la diversidad y la cultura como herramienta de integración”, dijo. “Todo el éxito para este programa cultural de la ONCE”, concluyó.

Por su parte, el director de la ONCE en Cádiz, se mostró “muy orgulloso” de colocar a la provincia de Cádiz, dijo, “en el epicentro del talento musical de los artistas ciegos en España como una muestra más de la capacidad que tenemos para aspirar a ser iguales en una sociedad entre iguales”.

Tras la presentación formal, actores del grupo de teatro In-Visible, de la ONCE de Cádiz, han dado vida al cartel oficial de este primer Festival.