El centro de salud Jerez Sur recibe un premio nacional por un proyecto sobre detección precoz del riesgo vascular

Profesionales del centro de salud Jerez Sur han recibido un premio de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) por su proyecto ‘Diferencia de la presión arterial entre ambos brazos en pacientes de Atención Primaria de salud y riesgo vascular’. En concreto, el galardón es el V Premio de Investigación PAPPS/semFYC – Fundación Mutual Médica, en la convocatoria 2025 destinada a impulsar la investigación en prevención de la salud.

Este reconocimiento destaca la relevancia clínica y el impacto potencial de la investigación desarrollada desde la Atención Primaria, en concreto del centro de salud Jerez Sur, con la mejora de la salud cardiovascular y la detección precoz del riesgo vascular en población adulta de entre 40 y 90 años. Asimismo, el proyecto contribuye a una práctica clínica más precisa, novedosa, eficaz y centrada en la salud de las personas en el contexto de la alta morbimortalidad vascular.

El trabajo fue presentado por el médico de familia Manuel Ortega junto al denominado Grupo de Investigación INVESTIGASUR, formado por Joao Pedro Dourado y Palomares Pulido, quienes trabajan como enfermero y médica de familia, respectivamente, en Jerez Sur y Jesús Hurtado del Pino, el cual desarrolla su labor en el Hospital Universitario de Jerez, como especialista en Radiodiagnóstico. Asimismo, participan Pilar Ortega, médica de familia del citado centro de salud, María del Rosario Conejero, especialista en Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y José Pedro Novalbos, del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Cádiz (UCA). Por su parte, María Dolores Betancort, Dulce Nombre María Ávila, María Dolores Pozo, Margarita Briviesca y Silvia Mendoza pertenecen al grupo de Enfermería de Atención Primaria de la Unidad de Gestión Clínica Jerez Sur-San Telmo de Jerez, y están incluidas como evaluadoras dentro del proyecto de investigación.