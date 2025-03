Los centros de educación infantil volverán a exigir la actualización del precio de la plaza

A pocos días para que comience el periodo de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, los centros de Andalucía han vuelto a mostrar su malestar con la situación diaria que viven. Lejos del autobombo de la Junta por facilitar la gratuidad a los niños de 2 años para el curso que viene, la realidad de las antiguas guarderías es otra completamente distinta.

A pesar de que hoy día, la gran parte de ellos se encuentran adheridos al Programa de Ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, las cuentas no cuadran y cada mes es más complicada su supervivencia. De hecho, en los últimos días, un centro de Jerez ya ha comunicado que no continuará el próximo año, simplemente porque "estamos cansados de luchar para nada".

La Plataforma Ticei 0-3 años aglutina en Andalucía a más de 400 centros educativos de este tipo. Nació en 2023 con la intención de luchar por lo que consideran "imprescindible" para seguir sosteniendo sus negocios. En concreto, su principal objetivo hoy por hoy es la actualización del precio de la plaza, una actualización que llevó a cabo en 2020 el consejero Javier Imbroda, tras una década congelado, pero que ahora, con la subida del coste de la vida en los últimos años se antoja "fundamental".

Josefina Latorre, presidenta de este colectivo, asegura que "no estamos pidiendo nada que no tenga sentido, es una petición lógica, pero parece que no lo quieren ver". Según el último informe realizado por Ticei 0-3 años, "desde diciembre de 2019 a la actualidad, hemos tenido que afrontar una subida salarial y seguros sociales del 47%, por no hablar de los gastos habituales de cada negocio, es decir, proveedores y suministros, que han crecido un 36%".

"Todo ese cargo va a nuestras espaldas, lo último, la subida del sueldo mínimo interprofesional, y ya no podemos más. El precio de los suministros ha variado desde 2020 a la actualidad, todo ha subido, por eso no entendemos que no quieran actualizar el precio de la plaza, es algo absurdo, pero que al final va a acabar con el cierre de muchos centros educativos".

Ante este panorama Josefina Latorre reconoce que "está en juego la supervivencia de muchas familias, que viven de esto, porque nuestra plataforma, por ejemplo, está conformada por más de 400 centros, centros que atienden a más de 20.000 niños y que generan 16.000 puestos de trabajo, la mayoría de ellos femeninos".

En los últimos meses, con la llegada de la nueva consejera, María del Carmen Castillo "pensábamos que íbamos a ser escuchados, porque ella estuvo con Imbroda y era consciente de toda esta problemática, pero de momento ha hecho caso omiso. Le hemos solicitado dos reuniones y a día de hoy, no nos ha recibido".

De momento, y ante tal situación, la plataforma prepara nuevas movilizaciones "porque o nos unimos todos y tratamos de salvar este barco, o al final esto llevará a la ruina de muchas familias", destaca Latorre. En principio, y a falta de autorización definitiva, los centros confían en concentrarse el próximo sábado 22 de marzo a las puertas del Palacio de San Telmo en Sevilla, sede de la Junta de Andalucía".

Además, el colectivo, en vistas de la negativa de la Junta, está barajando acudir a la vía judicial amparándose "en la ley de precios públicos de 2021 que exige a las administraciones que los precios de los servicios públicos no pueden ser inferiores a los costes".

Preocupación con la gratuidad en 2 años

Otro de los temas que ha generado controversia es la anunciada gratuidad para los niños de 2 años de cara al próximo curso. La Junta ha anunciado un plan específico para que este primer ciclo sea gratis en el futuro, y se marca un plazo de seis años para que esto ocurra. Sin embargo, desde Ticei 0-3 años no lo tienen claro. "La consejera dijo el otro día que este programa tenía un coste de 40 millones de euros, y nos preguntamos dónde va ese dinero, porque no nos salen las cuentas".

Asimismo, los propios centros reconocen que de momento “no tenemos información concreta de cómo va a ser todo el proceso de gratuidad. Las familias están viniendo a preguntarnos el proceso y todavía no sabemos nada”.