¿Cuáles son los centros de salud de Jerez que abren por la tarde en verano para las urgencias?

A partir del 3 de julio se implantan en los centros de salud de la ciudad los horarios de verano. Los usuarios se están encontrando estos días en los ambulatorios una nota informando de que a partir del próximo lunes la atención médica se limita a las mañanas (de 8 a 15 horas), quedando sólo los centros de San Benito (para adultos) y el de La Milagrosa (pediatría) para las urgencias extrahospitalaria.

Es la consecuencia del plan de vacaciones para la Atención Primaria, una planificación que desde hace semanas han criticado los sindicatos al considerar que no se han cubierto las necesidades de contratación para el área sanitaria.

Desde el Sindicato Médico han señalado que "la Atención Primaria no es atractiva ya ni para los médicos que terminan la residencia ni para los que no tienen especialidad. La retribución no es adecuada al mercado y los médicos se van a la medicina privada, a otras especialidades o fuera de Andalucía. Cuesta mucho que los residentes se queden. Y peor que se va a poner el escenario porque hay muchas jubilaciones pendientes de aquí a final de año".