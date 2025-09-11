La Junta no encuentra empresa para construir la nueva parada de autobuses del Hospital de Jerez

El Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz (CMTBC) tendrá que iniciar un procedimiento negociado de contratación para poder ejecutar las obras de construcción de una nueva parada de autobuses en el Hospital de Jerez para las líneas que dan servicio a varios municipios del entorno con el equipamiento sanitario. Así, ha tenido que declarar desierta la licitación que inició a mediados de verano puesto que no ha habido empresas que hayan presentado ofertas por lo que ahora tendrá que ofrecer la actuación a tres empresas para que hagan su proposición.

El proyecto del ente autonómico que gestiona el transporte público metropolitano contempla la construcción de una parada de autobús sobre parte de la zona ajardinada situada frente a los accesos de los edificios de Radioterapia y del Hospital General del centro hospitalario. Para ello, se plantea una reurbanización de esta zona para contar con nuevo espacio para el estacionamiento de los autobuses y no interferir en la circulación interior del recinto, dado que también se mantendrá la parada del servicio de autobuses urbanos situada en las inmediaciones de las urgencias.

A día de hoy, las líneas de transporte metropolitano que dan servicio a localidades como Cádiz, Rota, Chipiona, Sanlúcar, Arcos, Trebujena, Villamartín, Bornos, Algar, Prado del Rey, El Bosque y Ubrique con el Hospital jerezano no paran en el interior del centro, sino que lo hacen en sendas marquesinas situadas al inicio de la carretera de Trebujena (A-2002). Tal y como se justifica en el proyecto, se considera que la distancia a pie que tienen que recorrer los usuarios es "grande" y con desnivel, de ahí que se planteara que, al igual que hace el transporte público municipal, los vehículos del servicio interurbano también accedan al interior del recinto hospitalario.

Para ello, y con el objetivo de interferir lo menos posible en la circulación interior del recinto, que ya de por sí es bastante grande, se diseñó una nueva parada aprovechando una zona ajardinada situada frente al acceso principal al Hospital General. Para ello, los vehículos accederán al interior del recinto por el acceso de la carretera de Trebujena y girarán en la rotonda situada frente a Urgencias para dejar y coger a los viajeros en la nueva parada. Se estima que esta parada sea utilizada por 152 autobuses a la semana, según las estimaciones del Consorcio de Transportes.

Tras la firma de un convenio entre la Junta y el Consorcio de Transportes, se procedió a la redacción del proyecto y a mediados de julio se licitó la obra, que tendrá un presupuesto de 96.600 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Sin embargo, una vez concluido el plazo, no se han presentado ofertas por lo que el concurso ha tenido que declararse desierto. El proyecto incluía, entre otras actuaciones, el recrecimiento de la calzada para la reserva del espacio para el estacionamiento de autobuses (el espacio habilitado será para un máximo de dos autobuses), un nuevo acerado y la reordenación y mejora de los pasos de peatones de la zona —no están incluidas la instalación de marquesinas ni un muro para separar la zona ajardinada que quedaría de la zona de espera de los usuarios del transporte público—.