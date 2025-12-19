El CEPER Victoria Alba y el IES Andrés Benítez celebran su 'Navidad intergeneracional'

Alumnos del centro de adultos Victoria Alba (CEPER) y del instituto Andrés Benítez han llevado a cabo esta semana un acto conjunto con el título 'Navidad intergeneracional'. La iniciativa, que comenzó a celebrarse el pasado año, consiste en un acto de convivencia entre alumnos de ambos centros en torno a la Navidad.

Así, el alumnado del CEPER Victoria Alba ha interpretado en el salón de actos del instituto villancicos navideños como 'Madroños al niño', 'Calle de San Francisco o 'Los peces en el río', mientras que por parte del IES han hecho lo propio un grupo de estudiantes, interpretando como 'Los caminos se hicieron', 'Estando un marinerito', y el 'Tin, tin, Catalina'.

Estudiantes del IES Andrés Benítez, haciendo un villancico.

El encuentro se ha cerrado con una convencia conjunta en la que los alumnos de ambos centros han podido degustar productos navideños. A la cita han asistido los directores del IES Andrés Benítez, Juan Dorado, el Victoria Alba, Mariló Marín, así como Mario Cortijo, en representación de la residencia Rancho de Colores, así como la coordinadora del proyecto Red Andaluza Escuela Espacio de Paz, Cristina Fernández.