Charla 'Educar en tiempos de pantallas: abrir puertas' de Roxana Sáez en El Puerto

El centro educativo Fundación SAFA-San Luis de El Puerto de Santa María celebrará, el próximo miércoles 26 de noviembre, a las 17.00 horas, la charla-taller 'Educar en tiempos de pantallas: abrir puertas', impartida por la periodista, especialista en educación digital, Roxana Sáez. La sesión, dirigida a familias y docentes, abordará cómo educar en un entorno digital cada vez más complejo y cómo acompañar a niños y adolescentes en un mundo hiperconectado.

El encuentro girará en torno a una idea central: abrir puertas al diálogo familiar para comprender el universo digital que habitan los menores. Sáez reflexionará sobre las oportunidades y riesgos que ofrecen las pantallas, la importancia de establecer límites saludables y el papel fundamental de las familias para orientar la vida online de sus hijos.

Durante la charla se compartirán datos recientes sobre hábitos tecnológicos, recomendaciones de organismos como el INCIBE, la AEPD, UNICEF o la Asociación Española de Pediatría, y estrategias prácticas para un uso responsable: desde pactos digitales hasta pautas para prevenir el sharenting y fomentar la seguridad en redes sociales.

La periodista analizará, igualmente, el último Informe sobre Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital, impulsado por UNICEF España, Redes, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática, en el que se advierte de los riegos por un mal uso de la tecnología y habla de "Una generación hiperconectada al límite" que requiere de formación de alumnos, padres y profesores.

La actividad se enmarca en el compromiso de SAFA-San Luis con la educación integral y la ciudadanía digital responsable. El centro anima a todas las familias a participar para fortalecer la colaboración hogar-escuela y afrontar con herramientas el reto de educar en tiempos de pantallas.

Esta charla inaugura la escuela de familias que tendrá en los próximos meses otras charlas con los siguientes títulos: 'No me hables de calma si mi hijo/a grita', 'Hablemos de pornografía' y 'Formar hombres y mujeres para los demás'.