El chef jerezano Rafa de Bedoya gana su segunda estrella Michelin para Aleia

El chef jerezano Rafa de Bedoya ha ganado su segunda Estrella Michelin para Aleia, el restaurante ubicado en el Hotel Casa Fuster de Barcelona. Las dos Estrellas Michelin, otorgadas a establecimientos con una cocina excepcional, representan el segundo mayor galardón que un restaurante puede obtener. En la Guía Michelin España 2026, los inspectores las han atribuido a cinco nuevos locales, entre ellos la cocina del jerezano, lo que eleva a 37 el número de establecimientos con la distinción.

La Guía Michelin destaca de la cocina de Rafa de Bedoya que tiene "una mirada cosmopolita, un alma andaluza y una esencia catalana. Este restaurante barcelonés conquista el paladar a partir de productos locales de primera calidad y técnicas impecables, por obra y gracia del chef jerezano Rafa de Bedoya, tutelado muy de cerca por el laureado chef Paulo Airaudo, de Amelia by Paulo Airaudo. La excelencia gastronómica tiene cita en pleno Passeig de Gràcia, más concretamente en la primera planta del hotel Casa Fuster, una verdadera joya del modernismo, construida entre 1908 y 1911 por el arquitecto catalán Lluís Domènech i Montaner".

"En tres años hemos conseguido una segunda Estrella. Lo vivimos con una alegría inmensa, dos Estrellas tienen mucho peso y es algo que nos motiva para seguir siendo cada día mejores. Están siendo unos años increíbles y estas dos Estrellas son la guinda al pastel", declara el jerezano.

Rafa de Bedoya añade que "es el reconocimiento al trabajo diario de un equipo que busca la excelencia. Damos lo mejor de nosotros cada día para posicionar Aleia como un referente y una gran casa". Aleia es excelencia, técnica, producto, esencia andaluza... "Son unos pilares muy importante para nosotros trabajar con el mejor producto posible, la excelencia como forma de vida y no puede faltar la esencia andaluza, el alma de nuestra tierra", reconoce el jerezano.

"Las recetas, equilibradas y puristas, con los pescados y mariscos casi siempre como protagonistas, se presentan de manera exquisitamente cuidada, con texturas finas y delicadas, que más bien parecen pequeñas obras de arte efímeras. Entre los favoritos, destacan el Flan ibérico, guisantes lagrima del Maresme y erizo de mar, así como la reinterpretación del típico Mel i mató", subraya Michelin. Los expertos reconocen la labor del jerezano, remarcando que "se interesó pronto por la cocina y aprendió desde pequeño tanto el sacrificio como la pasión que se requieren para alcanzar la maestría en los fogones. Tras pasar por diferentes restaurantes, encontró en Aleia el lugar para desplegar su creatividad y dejar su huella. El chef logra elevar los platos a otro nivel, jugando con la acidez de una forma especialmente interesante. Las propuestas mantienen un buen equilibrio, y tanto la calidad del producto como la técnica —muy bien dominada— son, sencillamente, excelentes".

Rafa nació en Jerez en 1991. De padres hosteleros, aprendió de ellos el sacrificio y la pasión de esta profesión, ayudando junto a sus hermanos en los negocios familiares.

De Bedoya es antiguo alumno de Le Cordon Bleu Madrid y vencedor en 2016 de la cuarta edición del Premio Promesas de la alta cocina organizado por la escuela de alta cocina. Estudiaba hostelería en la Escuela de Hostelería AIALA de Karlos Arguiñano en Guipúzcoa cuando logró imponerse en la cuarta edición del Premio Promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu Madrid. Con ello, recibió su beca en la escuela, donde consiguió potenciar su conocimiento y formarse al más alto nivel, lo que le llevó a trabajar en El Celler de Joan Roca o en los restaurantes del más alto nivel, como Azurmendi (3 estrellas Michelin), Cenador de Amos (3 estrellas Michelin) y Dstage (2 estrella Michelin), y en Lú Cocina y Alma, en su última etapa como jefe de cocina de dicho restaurante ubicado en Jerez.