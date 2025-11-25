LÚ Cocina y Alma y Mantúa mantienen sus estrellas Michelín

Jerez mantiene las tres estrellas Michelin después de que la Guía Michelin España 2026 diese a conocer este martes en Málaga a sus restaurantes ‘estelares’ durante su gala de presentación y donde se han mantenido con tres estrellas los mismos 16 establecimientos de restauración que ya ostentaban esta máxima distinción en la guía de 2025. De esta forma, LÚ Cocina y Alma, del chef Juan Luis Fernández, mantiene sus dos estrellas Michelin y Mantúa, del chef Israel Ramos, sigue con una estrella.

La provincia de Cádiz gana una estrella Michelin al incorporarse Mare, del chef Juan Viu, a la nómina de restaurantes con una estrella, mientras que Aponiente, del chef jerezano Ángel León, mantiene sus tres estrellas en un selecto grupo formado también por Casa Marcial, ABaC, Cocina Hermanos Torres, Disfrutar, Lasarte, Atrio, Noor, Quique Dacosta, Akelaŕe, Arzak, El Celler de Can Roca, Azurmendi, Martín Berasategui, DiverXO y el Cenador de Amós.

Han resultado ganadores de las dos estrellas los restaurantes Aleia (Barcelona) con los chefs Paulo Airundo y Rafa de Bedoya; La Boscana (Bellvis, Lleida), que ha recogido el cocinero José Castañé; Mont Bar (Barcelona) con el chef Francisco José Aguado; repite con dos estrellas Michelin el Ramón Freixa Atelier (Madrid) de Ramón Freixa; y también se lleva dos estrellas Michelin el restaurante Enigma (Barcelona) con el chef Albert Adriá.

Además, y entre los denominados premios Awards de la Guía Michelin, destacan el galardón al Servicio de Sala que ha sido para Abel Valverde del restaurante Desde 1911 de Madrid; el premio al mejor sumiller que ha sido para Luis Baselga, del restaurante Smoked Room también en Madrid; al chef joven para Juan Carlos García del restaurante Valdebira (Baeza, Jaén); o al mentor chef para Quique Dacosta del restaurante Quique Dacosta de Dénia (Alicante).