Mujeres Imparables celebra una década de vida con una gala en los Museos de la Atalaya

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha felicitado a la Red Profesional Mujeres Imparables y a su presidenta, Lola Rueda, con motivo del décimo aniversario que esta entidad ha conmemorado con una Gala en los Museos de la Atalaya donde ha entregado además el premio #Mujer Imparable Gaditana 2025 y en la que ha colaborado el propio Ayuntamiento de la ciudad a través de la Delegación de Igualdad y Diversidad además del Área de Igualdad de Diputación. El acto ha contado con la presencia de la presidenta del ente provincial, Almudena Martínez del Junco y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo Roquette.

García-Pelayo ha afirmado que “es enorme la labor de la red Mujeres Imparables reconociendo la trayectoria de esta entidad y el despliegue de actividades que realiza este gran equipo de profesionales y empresarias. Gracias a sus esfuerzos impulsan todo el liderazgo y el talento de las mujeres de Jerez y la provincia por lo que les felicitamos y apoyamos en un año tan importante en el que cumplen una década como asociación inclusiva”.

Recepción en el Ayuntamiento

Previamente a esta gala, la alcaldesa recibía este martes en el Salón Noble del Ayuntamiento a la junta directiva de la Red Profesional #MujeresImparables; una recepción a la que también han asistido Cris Rubio, deportista paralímpica española de tenis de mesa y entrenadora de tiro con arco e Inma García Peris, promotora de Igualdad y creadora de la exposición fotográfica DOUBLE que aborda su experiencia con la baja visión y la visión doble y que también ha compartido en la Gala de Aniversario.

Cabe recordar que en el pasado mes de febrero la propia alcaldesa mantenía un encuentro para conocer las actividades que la red ha programado con motivo de su décimo aniversario. En este sentido, el primero de estos actos conmemorativos fue ciclo ‘#11F La Mujer Científica en la Sociedad Gaditana. El Ayuntamiento de la ciudad siempre ha brindado su máximo apoyo a esta red desde sus inicios colaborando mutuamente en diversas actividades como en los "Encuentros con Mujeres que marcan la diferencia" o en anteriores aniversarios de Mujeres Imparables como en 2023 y 2024.

Creada como un movimiento en 2015 y convertida en asociación un año más tarde, ‘Mujeres Imparables’ reúne a un equipo de profesionales y empresarias que unen fuerzas, experiencia y conocimientos para impulsar un concepto de profesionalidad en femenino que tiene por objetivo la visibilización de ese liderazgo y establecer nuevas vías de cooperación entre hombres y mujeres. Más de 1.700 profesionales forman parte de Mujeres Imparables y desde su nacimiento se han creado más de una veintena de alianzas en las que miembros de esta asociación trabajan en red por su desarrollo como profesionales, sirviendo como plataforma a través de la cual contactan y se asesoran.