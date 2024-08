Jerez cierra el mes de julio con una ocupación hotelera del 78%

Jerez cerró el mes de julio con mejores números de ocupación hotelera que el pasado año. Así lo ha puesto de manifiesto la Federación de Empresarios de Hostelería de Cádiz (Horeca) quien sitúa en un 78,05% los datos de este último mes.

Estas cifras suponen un casi un uno por ciento más con relación a 2023 (77,63%), y cuatro puntos más (74,11%) con respecto a 2022.

Estos datos mantienen la tendencia al alza de la ciudad, toda vez que el pasado mes de junio finalizó con una ocupación del 61%. A esta favorable evolución de la ocupación hotelera en el primer semestre se unían cifras récord en el número de pernoctaciones en los hoteles jerezanos, hasta 319.508 tras un incremento del 7,5% en relación a la primera mitad del año pasado y con la que se establece también un nueve récord en la ciudad.

Desde la Asociación de Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco considera que el recién finalizado julio “no ha sido un mes malo, pero en Jerez desde hace más de una década julio y agosto son meses buenos, no como antiguamente que eran horribles”.

Aún así “ha sido un mes dentro de lo que se esperaba, aunque sinceramente, pensábamos que iba a ser mejor”.

Entre las circunstancias que esgrimen desde este colectivo están “que por ejemplo en la primera quincena de julio apenas ha habido días de calor, y eso, de alguna forma, también ha influido. Sólo la última semana es la que ha salvado un poco el mes. En líneas generales, podríamos estar hablando de una bajada de ventas de en torno a un 10 o 15%”.

Esta situación se ha extrapolado a “muchos municipios de la provincia con los que hemos consultado, tanto costeros como no costeros, que nos dicen que han notado una bajada de ventas, no ha sido lo que esperaban. No es algo nuevo porque ya el año pasado sí fue parecido”.

A nivel provincial, y según números de Horeca, la ocupación en Cádiz ha finalizado en junio con un 86,2%, es decir, dos puntos más con respecto al mismo mes del pasado año 2023, cuando se registró un 84,01% de ocupación.

Como se indicaba en las previsiones, Rota, con el 92,28%, ha sido el municipio con mayor ocupación a lo largo del mes; seguido de cerca por Conil con un 90,24%, mientras que el resto no ha logrado superar en este más el 90%.

Así, en 89,15% se sitúa La Línea de la Concepción, mientras que Chiclana, el municipio que cuenta con un mayor número de camas hoteleras, registró el 89,11%. Por su parte, Tarifa registró el 87,93%; Cádiz capital el 87,26%; Algeciras el 86,52%; Zahara de los Atunes el 85,15%; Sanlúcar de Barrameda el 83,84%; San Fernando el 79,56% y El Puerto el 78,38%.

De cara al recién comenzado mes de agosto, Horeca habla de unas previsiones, para la primera quincena, del 85% de ocupación en Jerez, es decir, dos puntos más que el pasado año; mientras que para la segunda quincena las previsiones no son demasiado halagüeñas, ya que se cifran en un 77,5%, muy por debajo de lo generado en 2023, con un 85% y en 2022, con 86,4%.

En lo que a la provincia se refiere, Horeca espera un 89,60% de ocupación hotelera para la primera quincena del mes, con Rota liderando con el 93,70%, y un 85,05% en la segunda quincena del mes con Conil lilderando la ocupación con el 90,11%.

En la Asociación Hostelería Jerez se espera, por su parte, “que agosto sea como el pasado año, que fue un mes bueno, aunque a ver qué pasa, porque esto es muy variable últimamente”.

Finalmente, de cara a septiembre, Horeca también augura cifras esperanzadoras en Jerez, situando las previsiones en un 69%, casi diez puntos por debajo de lo ocurrido en 2023.

A nivel provincial, se estima una previsión del 75% en la zona de Cádiz, con buenos números para La Línea, con 93%, Conil, con un 87% o Sanlúcar, a la que se le otorga una previsión del 81%.