Cifra récord de participantes en la cata formativa de Brandy de Jerez

Más de 1.200 personas entre profesionales y estudiantes del ámbito de la hostelería, la sumillería y la coctelería de toda España han participado este martes en la sesión formativa online organizada por el Consejo Regulador del Brandy de Jerez. Bajo el título 'Brandy de Jerez: Tradición y Vanguardia', el encuentro ha ofrecido una completa inmersión en la historia, elaboración y usos actuales del destilado más emblemático del Marco.

El éxito de participación, que supera el récord alcanzado en 2024, consolida esta iniciativa como una de las principales acciones formativas en torno a los espirituosos en España, y confirma el interés creciente que el Brandy de Jerez despierta entre las nuevas generaciones de profesionales del sector.

Carmen Aumesquet, directora de promoción del Consejo Regulador, fue la encargada de abrir la jornada con una exposición introductoria sobre el origen, la evolución histórica y el proceso de envejecimiento en Sherry Casks, elementos que definen la identidad única del Brandy de Jerez.

A continuación, Rocío Trillo, master distiller de Bodegas González Byass, condujo una cata técnica vertical en la que los participantes degustaron diversas variedades del destilado, explorando diferencias de envejecimiento y tipos de envinado que revelan la riqueza aromática y versatilidad del producto.

La sesión culminó con la intervención de Alberto Pizarro, mixólogo y trade ambassador de Bodegas Fundador, quien mostró las múltiples aplicaciones del Brandy de Jerez en la coctelería contemporánea. Desde reinterpretaciones de clásicos hasta nuevas combinaciones, su presentación puso en valor el papel protagonista del Brandy de Jerez en la mixología actual.

Un destilado con identidad única

El Brandy de Jerez es un destilado noble, elaborado exclusivamente en el triángulo geográfico formado por Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María, a partir de aguardientes y destilados de vino. Su crianza mediante el sistema de criaderas y soleras en barricas envinadas con Vinos de Jerez le otorga una complejidad, suavidad y profundidad únicas.

Si bien su consumo tradicional sigue vigente, el Brandy de Jerez ha sabido adaptarse a las tendencias actuales, conquistando nuevos espacios en la coctelería moderna gracias a su carácter sofisticado y su capacidad para aportar matices singulares.

En un contexto en que los bartenders están en constante búsqueda de ingredientes excepcionales y auténticos, que les permitan crear bebidas únicas con las que sorprender, el Brandy de Jerez brilla especialmente, convirtiéndose en un ingrediente clave para la mixología premium. Su versatilidad y carácter único lo hacen perfecto para enriquecer cualquier creación, aportando además ese toque de identidad y de exclusividad.

BJ Academy: formación oficial, accesible y especializada

Esta última acción formativa se enmarca en las actividades de la BJ Academy, un proyecto de aprendizaje avanzado sobre el Brandy de Jerez que tiene como objetivo fomentar el conocimiento profesional en torno a este espirituoso único.

A través de contenidos rigurosos, accesibles y adaptados a las necesidades del sector, la BJ Academy se consolida como una herramienta clave para impulsar la especialización y la excelencia en el ámbito de la hostelería y la coctelería.

Con esta iniciativa, el Consejo Regulador refuerza su compromiso con la formación de calidad, apostando por la transmisión de saber hacer, la valorización del producto y la creación de una comunidad profesional conectada por el interés en el Brandy de Jerez como referente en la oferta líquida actual.