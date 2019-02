El consejo intenta el acuerdo ante la inminencia del pleno extraordinario

El consejo mueve ficha y prepara una reunión de acuerdo tras las firmas recogidas por las Cinco Llagas con el fin de celebrar un pleno extraordinario de hermanos mayores que debata el contencioso con la hermandad de Jesús Nazareno por la banda que antecede a la cruz de guía de la corporación de Cristina y que para la cofradía franciscana “perturba el silencio” con el que procesiona cada madrugada del Viernes Santo.

La reunión está prevista que se celebre el próximo miércoles día 27 de febrero a las 19,30 en la sede del consejo local de la Unión de Hermandades. En un principio, según se desprende del órgano que preside Dionisio Díaz, se pretende llegar a un principio de acuerdo que evite el ‘choque de trenes’ entre ambas corporaciones el próximo día 1 de marzo, fecha prefijada por las hermandades firmantes y que respaldan la postura de las Llagas. En cualquier caso, el acuerdo se presume complicado al estar ambas cofradías muy enrocadas. Desde el Nazareno, su hermano mayor Froilán Solís ya ha adelantado que sólo habrá retirada de la banda si hay un decreto que lo prohíba por parte del obispo Mazuelos Pérez. Por parte de las Llagas, se trata de una excepción que les afecta de las normas de obligado cumplimiento que ya en tiempos de Muñoz Natera se votó en un pleno de hermanos mayores.

Por tanto, tras el intento de acercamiento y si este no es posible, se estudiará al procedimiento de turnos de palabras que tendrán lugar en el pleno extraordinario y que corresponderá a los dos hermanos mayores en conflicto. Una asamblea en la que, a día de hoy, no se sabe aún si el asunto se elevará a votación por el plenario o si se trata de ratificar una postura que ya se acordó en su día. Todo está aún en el aire y el mundo cofrade espera la respuesta que pudiera surgir tras la reunión de acercamiento entre las dos hermandades. La solución es la que puso en la mesa hace dos años el consejo con una separación de diez minutos entre ambas para no ‘molestarse’ la una a la otra.