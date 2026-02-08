El Círculo de Comensales celebra su 8ª Gran Comida Solidaria a beneficio del comedor de El Salvador

El Círculo de Comensales celebrará el próximo sábado 14 de febrero en los Museos de la Atalaya de Jerez de la Frontera (cádiz) su Gran Comida Solidaria a beneficio del comedor de El Salvador, que este año alcanza su octava edición. Responsables de la entidad han presentado junto a la directora del comedor, Sor María Dolores, y la delegada municipal de Inclusión Social, Yessika Quintero, el evento, para el que se pide un donativo de 60 euros y cuyos fondos irán destinados a la obra social que desarrollan las Hijas de la Caridad para alimentar a más de cien personas y proporcionar alimentos a familias en situación de vulnerabilidad.

El Círculo de Comensales invita a la ciudadanía a disfrutar de esta jornada gastronómica y del programa de actuaciones musicales, sorteos y otras muchas sorpresas, para contribuir así a sostener la labor que desarrolla el Comedor de El Salvador en la ciudad. El menú de la Gran Comida Solidaria y la música en directo estarán a cargo de Qrosso y el grupo El Ventanal, respectivamente.

Sor María Dolores ha señalado que, "aunque después del último llamamiento Jerez se volcó una vez más con nosotras, todavía necesitamos congelados, carne… y esos productos que nos llegan con más dificultad. Queremos darle las gracias al Círculo de Comensales porque se implican de una forma admirable, al Ayuntamiento y a todos los organismos de la ciudad" por su colaboración con la labor social que desarrollan. "Sabemos que el Comedor de El Salvador despierta mucho interés, nos llaman para preguntar qué necesitamos, sentimos de verdad la solidaridad de Jerez, que esta ciudad está muy cerca de las personas que lo necesitan”, ha añadido.

Por su parte, Víctor Biedma y Raúl Páez, del Círculo de Comensales han destacado el trabajo que realizan las Hermanas de la Caridad en Jerez, siempre a favor de las personas en situación de vulnerabilidad, “y nos llena de orgullo decir que ésta es la octava comida que organizamos para el Comedor de El Salvador”, por lo que también han animado a la ciudadanía a colaborar con este evento solidario a través de la Fila Cero.

La delegada de Inclusión Social ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana en este evento solidario, que este año coincide con la designación de la ciudad como Capital Española de la Gastronomía. Quintero ha destacado, en este sentido, que el 14 de febrero es una fecha para demostrar el apoyo de toda la ciudad al comedor de El Salvador, y para reivindicar que la gastronomía tiene una relación muy directa con los valores de la cultura, la solidaridad y la convivencia

Este evento cuenta con el patrocinio y colaboración de Ecotractor New Holland Agriculture, Grupo Solera, Museos de la Atalaya, Silver Gold Patrimonio, Neovilo, La Barra de Jacaranda, Santa María Dental, Fitesa y el Ayuntamiento de Jerez.