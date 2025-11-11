Cirjesa lamenta que el PSOE use datos erróneos para dañar la imagen del Circuito de Jerez y el Gran Premio

Desde Cirjesa se ha lamentado "la estrategia de confusión que, un año más, emprende el Grupo Municipal Socialista relacionada con el Gran Premio de España de MotoGP", añadiendo que "la denuncia del PSOE está copiada, casi de forma íntegra y literal, de la nota de prensa que ya publicó en noviembre de 2024 el mismo Grupo Municipal Socialista y que, a la vista de los resultados y de la realidad, quedó no sólo desmentida sino que el Gran Premio y el Circuito contaron con más público que nunca".

Desde Cirjesa explican que "el consejo de administración ni ha aprobado ni ha abordado, siquiera, ningún asunto relacionado con las tarifas o precios ya que, como ha reconocido el propio Grupo Municipal Socialista en su nota de prensa, el documento ha sido retirado del orden del día con tiempo suficiente tras observarse errores".

Así, desde Cirjesa explican que "en el intento permanente del consejero socialista de dañarlo todo, incluso la propia imagen, reputación y futuro de la sociedad de la que forman parte, la crítica del Grupo Socialista incluye errores de bulto, como la mezcla de datos entre tarifas con o sin promoción".

"Unos errores que", a juicio de Cirjesa, "son absolutamente intencionados por parte del representante socialista que tiene la única finalidad de confundir y poder hacer una crítica que, en cambio, no está sustentada en hechos reales".

Desde Cirjesa se lamenta que "el Grupo Municipal Socialista haya puesto por delante su estrategia de confrontación política a los hechos reales, su afán de crítica a la alcaldesa y presidenta de Cirjesa por encima de todo, incluso dando unos datos erróneos que han terminado en un nuevo patinazo que, además, quedará demostrado porque esas cifras no son reales. Exactamente igual que le pasó en noviembre del año pasado cuando ya lanzó el mismo titular y la misma información sin que, luego, pudiera demostrarlo".