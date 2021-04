Francisco Camas no acudirá a la comisión de la Faffe al asegurar que no ha sido citado

El delegado de Cultura del Ayuntamiento jerezano, Francisco Camas, no acudirá este viernes a declarar a la comisión de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), entidad de la Junta de Andalucía ya disuelta en la que trabajó varios años. El edil aseguró en la tarde de este jueves que no ha recibido “ninguna citación” de este órgano, por lo que no prevé acudir al Parlamento andaluz.

En cambio, fuentes de la comisión de investigación señalaron que esta se envió “en tiempo y forma” y que, tras varios intentos, se le notificó, aunque fuera del plazo que establece el Reglamento del Parlamento andaluz. No obstante, desde la comisión se ha apuntado que, en el caso de que no acuda este viernes, volverá a ser citado en próximos días.

Tal y como se apunta en la agenda oficial del Parlamento de esta semana, este viernes está previsto una nueva sesión de la comisión de investigación de la Faffe a partir de las ocho y media de la mañana. En ella se anuncia la citación a esa hora del ex alcalde de Lebrija Antonio Torres García, quien también trabajó en esta fundación. Seguidamente, a las once y media, le tocaría el turno a Francisco Camas.

Sin embargo, en declaraciones a este periódico, el concejal de Dinamización Cultural aseguró que no ha recibido “ninguna citación como compareciente” por lo que no tiene “previsto por tanto declarar en los próximos días”. Esta afirmación fue apuntada por el edil hora antes de que la alcaldesa, Mamen Sánchez, hiciera mención de esta comparecencia en la misma línea. Tras afirmar que ha tenido conocimiento de la citación del edil de su gobierno por los medios de comunicación, apuntó: “Yo lo que sé es que él tiene agenda mañana en Jerez”.

Ahora bien, fuentes de la comisión de investigación consultadas por este periódico han señalado que la citación a Camas se tramitó desde el Parlamento “en tiempo y forma”. Así, explicaron que en un primer momento no se le pudo notificar al no estar en su domicilio, aunque estas fuentes aseguran que sí se le acabó entregando en posteriores intentos.

El reglamento que regula este órgano establece que deben transcurrir un plazo de 15 días entre la citación y la comparecencia y, en el caso de Camas, no se hubiera cumplido debido al retraso de la notificación. No obstante, estas mismas fuentes señalaron que el edil de Cultura volverá a ser citado en una próxima ocasión en el caso de que finalmente no comparezca este viernes.

La comisión de investigación se creó en septiembre de 2018 para analizar la gestión de los fondos públicos, las encomiendas de gestión y las subvenciones concedidas a esta entidad durante sus años de vigencia. Camas ha sido citado en su calidad de empleado de este ente (trabajó en él entre 2003 y 2011) puesto que una de las líneas de investigación es determinar si este órgano se utilizó para contratar a miembros vinculados al PSOE.

La Faffe era una fundación que dependía de la Consejería de Empleo a la que se le encomendó la gestión de los fondos destinados a la formación. Estuvo operativa entre 2003 y 2011 hasta ser integrada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Se da la circunstancia de que, si por algo ha destacado esta comisión de investigación parlamentaria, ha sido por la ausencia de los comparecientes o por la negativa a declarar nada más entrar en la sala donde se desarrollan las sesiones. De hecho, y al igual que Camas, algunos alegaron que no recibieron la correspondiente citación. Fue el caso de la ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, que será citada nuevamente próximamente

Otros, como el ex presidente autonómico Manuel Chaves, en cambio, sí acudieron a la comisión, aunque se negaron a declarar. Esto le supuso una denuncia judicial de Vox que, finalmente fue archivada por el TSJA al considerar que no había cometido delito alguno.