Clases en plena calle para pedir a la Junta el fin de las aulas prefabricadas en el IES Lola Flores

Más de 700 alumnos han salido este miércoles a la calle entre cuarta y quinta hora para reivindicar una solución al problemas de las aulas prefabricadas que durante los últimos 14 años viene sufriendo el instituto Lola Flores. El bulevar situado justo enfrente del centro educativo ha sido el elegido para dar estas actividades complementarias donde han estado presentes la totalidad del alumnado del IES, desde primero de Educación Secundaria hasta Bachillerato pasando por los grados medios y superior, además del pertinente profesorado de cada asignatura.

Durante casi dos horas, desde las doce y cuarto hasta las dos menos cuarto, los estudiantes han permanecido dando clases al aire libre, una opción que algunos incluso calificaban como "mejor que estar dentro de esas aulas porque el calor es insoportable a veces".

Desde el Ampa del instituto Lola Flores, a través de su presidenta Inés Fernández, se ha vuelto a pedir "una solución" a esta situación. "Vamos a seguir protestando porque entendemos que no podemos seguir así. Los niños son el sector más vulnerable, y por eso no podemos mirar para otro lado, pues si lo hacemos, es que nos conformamos con lo que hay y no es así. Desde el Ampa vamos a seguir luchando y pedimos de una vez a la Consejería acabe con las prefabricadas y ponga fin a este calvario que lleva más de una década. Lo que no se puede consentir es que los alumnos sigan dando clases en unas instalaciones tan lamentables como las que tenemos con esos barracones".

Por su parte, el sindicato USTEA, cuyos representantes han estado presentes también en la iniciativa, se ha vuelto a "denunciar la precaria situación en la que se encuentran las instalaciones del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Lola Flores donde el alumnado lleva catorce años recibiendo clases en barracones provisionales. Estas naves portátiles carecen de climatización, lo que obliga a los estudiantes a asistir a clase abrigados hasta arriba en invierno. Igualmente también sufren las filtraciones cuando llueve. Además, el ruido generado por las precipitaciones y el tráfico de una avenida principal cercana entorpecen el normal desarrollo de las clases por la falta de insonorización acústica".

Desde el sindicato piden de manera urgente "la construcción de un edificio anexo que resolvería esta situación que se paralizó en noviembre de 2021, tras adjudicarse el contrato para la ampliación. A pesar de que el proyecto fue redactado y aprobado por la Junta de Andalucía, la obra no ha sido adjudicada a ninguna empresa, dejando al alumnado sin aulas adecuadas. Mientras tanto la Consejería ha seguido pagando el alquiler de los barracones y estimamos que es mayor el coste a fecha de hoy de los alquileres de los 14 años que el precio de la construcción del edificio".

Desde USTEA "mostramos nuestro total apoyo a la comunidad educativa del IES Lola Flores en unas reivindicaciones que consideramos justas. Queremos aplaudir en el día de hoy especialmente la valentía y la excelente organización de esta jornada de protesta trasladando las clases a la calle al equipo directivo, al profesorado y a los alumnos/as. No podemos dejar de afear el comportamiento, de nuevo de la Delegada de Educación de Cádiz, que hoy estaba en Jerez para hacerse la foto con los directores/as de la zona en un céntrico hotel jerezano y que por supuesto no ha pasado a ver como más de 700 alumnos/as preferían dar clases en la calle que dentro de las aulas prefabricadas".

También se ha mostrado especialmente crítico Raúl Ruiz-Berdejo, portavoz de Izquierda Unida, quien ha lamentado que "una vez más la comunidad educativa del IES Lola Flores nos ha vuelto a dar una lección. Llevan más de diez años de lucha pero continúan dando clases en unas condiciones tercermundistas, en el centro educativo con más barracones de toda Andalucía".

Ruiz-Berdejo ha denunciado que "el proyecto de reforma estaba prometido con la Junta, y que pese a contar con fondos europeos, no se ejecutó. Es más, se han gastado 200.000 euros en la redacción de un proyecto que está escondido en un cajón, mientras la delegada territorial de Educación y la Consejera no dan respuesta a un problema que entendemos que es grave. La democracia consiste en que todos tengamos una educación en las mismas condiciones, y eso con los alumnos del IES Lola Flores, no está ocurriendo".

Respaldo en el pleno municipal y el Parlamento

La situación que viven los alumnos del IES Lola Flores, que tienen que dar clases en módulos de prefabricadas, ha llegado ya al Parlamento de Andalucía. Así, el pasado viernes durante el pleno municipal, la totalidad de grupos, PP, PSOE, Izquierda Unida-Adelante y VOX, aprobaron por unanimidad llevar esta situación al Parlamento para tratar de encontrar una solución a un asunto que se arrastra desde hace 14 años.

En esta jornada de miércoles, desde el Parlamento, el portavoz de Adelante Andalucía, el jerezano José Ignacio García, ha mostrado "todo nuestro apoyo y fuerza a la comunidad educativa del instituto Lola Flores. No es lógico que este centro lleve 14 años dando clases en barracones, y aunque la Consejería se ha comprometido mil veces en eliminarlos, ha mentido".

José Ignacio García ha invitado a la comunidad educativa "a la movilización, porque es la única manera de encontrar soluciones, llevando a las calles esta reivindicación que es de justicia".