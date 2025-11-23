Claudia convierte a noviembre en el más lluvioso en Jerez desde 2018

Un coche circula por la rotonda de los Casinos durante el pasado fin de semana, coincidiendo con el paso de la borrasca Claudia.

Las lluvias registradas en lo que levamos del mes de noviembre han convertido a este de 2025 en uno de los más lluviosos de la última década. Tras un mes de octubre bastante escaso de precipitaciones, sólo cayeron 17 litros por metro cuadrado en Jerez cuando la media habitual es de 70; el paso de la borrasca Claudia ha hecho que noviembre alcance cotas que no se obtenían desde hace más de un lustro.

Así, a día de hoy a falta de una semana para que finalice el mismo, la estación meteorológica de Aemet en el Aeropuerto ha recogido 104,4 litros, es decir, cuatro veces más que en noviembre de 2024 y casi veinte litros más que la media habitual.

La intensidad de Claudia hizo que en apenas cuatro días, en la ciudad cayesen 97 litros, repartidos entre los 37,2 que cayeron durante el jueves 13 de noviembre, los 41,4 del viernes 14 de noviembre, los 14,9 del 15 de noviembre, y los 3,7 del día 16.

Esta cantidad de agua no se repetía en un mes de noviembre desde hace siete años, concretamente en 2018, cuando se registraron 134,3 litros por metro cuadrado. Para encontrar otra cifra similar, es decir, con más de 100 litros, habría que remotarse hasta noviembre de 2014, cuando cayeron 185 litros.

Los 104,4 litros de este mes de 2025, como hemos citado anteriormente, cuatriplican los caídos el pasado año (25,4 litros) pero también los que se recogieron en 2023 (35,2 litros); 2022 (51,6 litros); 2021 (21,7 litros); y los de 2020 y 2019, con 64 litros respectivamente.

No obstante, y aunque queda una semana en la que, según los pronósticos, podría caer algo más de agua, la cifra se encuentra muy lejos del mes de noviembre más lluvioso de la historia, fechado en 1961, cuando cayeron nada más y nada menos que 440.5 litros por metro cuadrado.

De momento, el otoño en Jerez acumula 124 litros por metro cuadrado, un registro que nada tiene que ver con el de 2024, cuando a estas alturas del año habían caído 341 litros, más del doble, motivados por un copioso mes de octubre, en el que se recogieron la histórica cifra de 315 litros.

La borrasca Claudia y las precipitaciones caídas han servido además para recuperar notablemente a los embalses de la zona. Así, el pantano de Guadalcacín, el más caudaloso, se encuentra al 40%, acumulando el doble de litros que hace apenas unos diez días, mientras que el de Arcos está al 93% y el de Bornos, al 56,1%. Por su parte, el pantano de los Hurones, otro de los que surte a Jerez, está actualmente al 65,13%. En términos globales, los embalses de la provincia están hoy por hoy al 44,13%.

