El Consejo Cultural da sus aportaciones a la candidatura de #Jerez 2031

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha participado en un nuevo encuentro de trabajo del Consejo Cultural de la Candidatura Jerez 2031, en el marco del proceso de escucha activa y diálogo para la actualización del Plan Estratégico de Cultura y Creatividad de Jerez.

Esta reunión contó con la intervención, de forma presencial y online, de los representantes de las entidades que conforman este órgano consultivo, así como con la presencia del teniente de alcaldesa de Presidencia, Agustín Muñoz; el delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita; y los equipos de la Oficina Técnica de la Candidatura y de la Asistencia Técnica de Daleph.

La regidora agradeció expresamente la implicación de todas las entidades, destacando la relevancia de sus aportaciones en la actualización del documento estratégico, subrayando que "la candidatura es un proyecto compartido, que nace de la convicción e ilusión colectiva de Jerez por alcanzar el título europeo". En cuanto a la revisión del Plan Estratégico Cultural y de Creatividad, García-Pelayo puso en valor la actualización de esta herramienta, clave para alinear las acciones culturales de la ciudad y la candidatura de Jerez 2031.

Durante el encuentro, la alcaldesa informó de los pasos que se están dando desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para reforzar la interlocución con el Ministerio de Cultura y abordar las cuestiones que afectan al conjunto de las ciudades españolas candidatas en un proceso competitivo, pero presidido por un mensaje de unidad y compromiso con la cultura.

En esta línea, incidió en la importancia de disponer de un marco común que permita defender los intereses de todas las candidaturas y garantizar que el esfuerzo realizado tenga continuidad más allá del resultado final. En este sentido, la regidora aseguró que la candidatura Jerez 2031 es, ante todo, "una oportunidad para reforzar la cohesión de Jerez y la provincia desde la identidad cultural, potenciar la coordinación entre instituciones y agentes, y abrir nuevas vías de cooperación con otras ciudades e instituciones europeas".

En cuanto a la metodología seguida para la actualización del Plan Estratégico de Cultura y Creatividad de Jerez, cabe señalar, entre los trabajos desarrollados por parte de la Oficina Técnica de la candidatura y de la Asistencia Técnica, tanto la actualización de la información de agentes y equipamientos que conforman el ecosistema cultural de Jerez (con el objetivo de disponer de un mapa más completo y dinámico del sector) como la Encuesta de Hábitos Culturales, cumplimentada hasta la fecha por más de 500 participantes, lo que permite contar con información rigurosa sobre la participación y las prácticas culturales de la ciudadanía.