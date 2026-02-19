Las claves del éxito de Lustau, en un libro
Manuel Arcila presenta la obra en la que repasa los 130 años de historia de la bodega jerezana
Bodegas Lustau acogió ayer la presentación del libro ‘Lustau. Calidad e innovación: las claves del éxito’ (Peripecias Libros), de Manuel Arcila, junto al que participaron en el acto el presidente del Grupo Caballero, Luis Caballero González-Gordon; el editor Antonio Aguayo Cobo y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo.
La obra repasa la historia de la firma desde 1896, deteniéndose en etapas como la posguerra, su integración en el Grupo Caballero en 1990 o la adquisición en 2001 del complejo bodeguero jerezano donde hoy tiene su sede. Incluye anexos sobre los capataces y personajes históricos que han pasado por la casa desde su fundación, palmarés de premios, etiquetas, actividad de enoturismo, y el actual catálogo de vinos que comercializa la bodega.
