Las claves del éxito de Lustau, en un libro

Bodegas Lustau acogió ayer la presentación del libro ‘Lustau. Calidad e innovación: las claves del éxito’ (Peripecias Libros), de Manuel Arcila, junto al que participaron en el acto el presidente del Grupo Caballero, Luis Caballero González-Gordon; el editor Antonio Aguayo Cobo y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo.

La obra repasa la historia de la firma desde 1896, deteniéndose en etapas como la posguerra, su integración en el Grupo Caballero en 1990 o la adquisición en 2001 del complejo bodeguero jerezano donde hoy tiene su sede. Incluye anexos sobre los capataces y personajes históricos que han pasado por la casa desde su fundación, palmarés de premios, etiquetas, actividad de enoturismo, y el actual catálogo de vinos que comercializa la bodega.