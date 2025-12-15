El Club de Atletismo Ciudad de Jerez recoge este miércoles alimentos para el Comedor de El Salvador

El Club de Atletismo Ciudad de Jerez ha organizado para este miércoles 17 de diciembre un acto cuyo fin principal será recaudar alimentos para el Comedor de El Salvador. De esta forma, los responsables de este club deportivo de la ciudad estarán en la puerta 3 del estadio Chapín desde las 16 a las 20 horas, donde pondrán diferentes stands para recoger dichos alimentos Desde el club se ha insistido en la necesidad de "ayudar a las personas a tener una comidad digna en Navidad".