Homenaje de la Policía Nacional en Jerez al bombero fallecido Carlos Altar

En el centro de la imagen, la viuda del bombero fallecido Carlos Altar durante el homenaje en la comisaría de Policía Nacional

La Policía Nacional de Jerez realizó la pasada mañana del jueves 11 de diciembre de 2025, un sencillo pero sentido homenaje a la figura de Carlos Altar Camacho, profesional del Cuerpo de Bomberos del Consorcio de la provincia de Cádiz en el parque de Jerez y expresidente de la Agrupación de Bomberos de Jerez, recientemente fallecido.

Al acto ha acudido una amplia representación de su familia, encabezada por su viuda y su sobrina, así como la práctica totalidad de los bomberos integrantes la guardia Nº1 del Parque de Martín Ferrador, turno en el que el fallecido prestó servicio durante muchos años.

También quiso estar presente José Manuel Rosso Coté, jefe del parque de Jerez y Pedro Serrano en representación de la agrupación de Bomberos

"Carlos Altar Camacho, un excelente profesional del Cuerpo de Bomberos de Jerez"

El Comisario de Jerez, Francisco José García Carrasco, presidió la recepción acompañado de los miembros de la Unidad de Participación Ciudadana, e hizo entrega a la viuda de un diploma oficial y una carta firmada en memoria del fallecido en la que figura el siguiente texto:

“Los hombres y mujeres que componemos la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez, queremos expresar nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Carlos Altar Camacho el pasado día 29 de noviembre, así como transmitir un sentido y fraternal abrazo a su familia, amigos y compañeros.

Perdurará en nosotros la imagen de Carlos, excelente profesional del Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad, así como su enorme calidad humana, siempre dispuesto a colaborar y llevar a cabo acciones humanitarias y sociales, como bien pudimos comprobar en muchas ocasiones y en el trabajo que realizamos de forma conjunta recogiendo alimentos para los más necesitados durante la pasada pandemia del Covid.

Descanse en Paz y que el recuerdo de su figura permanezca entre todos los profesionales de urgencias y de la seguridad pública que tuvieron la suerte de conocerle.”

Una copia de la misma fue entregada también a los compañeros del fallecido, que recogió y leyó en presencia de todos los asistentes la bombero Raquel Benítez, en representación de todos los profesionales del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.