El Club Filatélico Jerezano inaugura este viernes una exposición sobre la Navidad en Los Claustros
Los coleccionistas presentarán también ese mismo día su tradicional sello de Navidad, dedicado este año a la gastronomía navideña
La Policía Local salva la vida a una niña de 17 meses que se hallaba en un vehículo sin poder respirar
El CLub Filatélico Jerezano, junto con la colaboración de la Asociación de Belenistas de Jerez, ha organizado del 5 de diciembre al 11 de enero una exposición centrada en la Navidad y que se podrá visitar en los Claustros de Santo Domingo.
La muestra reúne piezas de cinco coleccionistas y se inaugurará coincidiendo la clásica exposición de dioramas que cada año los belenistas jerezanos montan en este enclave de la ciudad. En concreto, se trata de las colecciones de Antonio Oliva Calvo, que se centra en 'La Navidad de Jerez en la filatelia'; de Juan Carlos Ortega Jiménez, con 'Navidad Disney', de Alfredo García Merino, con loterías, tanto del sorteo de Navidad como el de El Niño; de Manuel Romero Monroy, con 'Estampas de Navidad', y de José Antonio Benítez González, con 'Gabriel, el enviado de Dios para anunciar la mayor de las noticias'.
El presidente del Club Filatélico Jerezano ha agradecido el apoyo "de la Asociación de Belenistas Jerez, con la que hemos puesto en marcha esta iniciativa", y también a los socios coleccionistas por la cesión de sus respectivas piezas.
El club realizará también el viernes 5 de diciembre, concretamente a las 12 de la mañana en las Bodegas Cayetano del Pino, la presentación de su habitual sello de Navidad, que este año está dedicado a "nuestra gastronomía navideña jerezana". Concretamente, se centra en los pestiños, y el trabajo está basado "en un cuadro obra del artista Rafael Parada Sánchez".
También te puede interesar
Lo último
CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA
Contenido OFRECIDO POR ECOVIDRIO