El Colegio de Interventores tras el archivo del Tribunal de Cuentas: "Se demuestra que se ha actuado conforme a la legalidad

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) han mostrado su satisfacción por el auto del Tribunal de Cuentas que archiva de manera provisional la denuncia que presentó el PSOE por una modificación presupuestaria que se aprobó en un pleno a principios de septiembre. En un comunicado, esta institución considera que se ha corroborado la "inexistencia de responsabilidad contable y alcance de fondos públicos" en la decisión adoptada y el trabajo elaborado a nivel técnico.

En este sentido, Cosital señala que, "al margen de consideraciones políticas o criterios de oportunidad, se demuestra que se ha actuado conforme a la legalidad". En este sentido, recuerda que el colegio ya señaló en su momento que "las denuncias y referencias en prensa al interventor del Ayuntamiento eran desacertadas, impropias e improcedentes, ya que las diferencias de criterio en cuestiones administrativas deben dilucidarse en otros ámbitos".

Por ello, el Colegio de Secretario e Interventores quiso poner de manifiesto "la importante labor que realizan los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional en defensa de la legalidad, el buen funcionamiento y el interés público, como en este caso el interventor y el tesorero municipales". Por ello, incidió en que ambos "son profesionales con una importante formación y trayectoria que han realizado su trabajo con gobiernos de distintos partidos y han destacado por su profesionalidad e independencia".

El Tribunal de Cuentas archivó la causa al considerar que el PSOE no había presentado indicios suficientes de una presunta responsabilidad contable en la modificación presupuestaria que permitió que, con el remanente de tesorería del ejercicio 2024, se diera crédito no solo para pagar deuda sino también para diversas actuaciones municipales así como para el reparto de subvenciones entre asociaciones, un destino que la formación socialista considera que incumple la Ley de Estabilidad Presupuestaria al no permitir esta posibilidad a entidades locales en la situación económica como el de Jerez.

PP: "El PSOE debe pedir perdón"

Por su parte, el Partido Popular también mostró su satisfacción por la resolución del Tribunal de Cuentas al considerar que su pronunciamiento "ha puesto a cada uno en su sitio y ha confirmado que el PP cumple la ley y que el PSOE ha vuelto a fallar y a mentir". En un comunicado, el concejal y secretario local de los populares, Jaime Espinar, señaló que esta denuncia forma parte de una "estrategia desesperada del PSOE por intentar dañar al gobierno de María José García-Pelayo", "intentando acusar permanentemente de actuaciones ilegales al gobierno municipal y, una tras otra, la justicia las está archivando y rechazando".

Así, le reprochó al PSOE que este tipo de denuncias "también hace a los técnicos municipales encargados de la elaboración de los expedientes y de la realización de los informes preceptivos". Por ello, el PP exigió a los socialistas jerezanos "que pidan perdón, que reconozcan que han mentido y han acusado falsamente" y que "comiencen una nueva etapa de oposición útil y constructiva, con propuestas de mejora y, sobre todo, diciéndole la verdad a los jerezanos".