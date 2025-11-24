El Tribunal de Cuentas archiva la denuncia del PSOE por una modificación presupuestaria

El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia que el PSOE presentó por una modificación presupuestaria aprobada por el gobierno municipal en un pleno celebrado a principios de septiembre. Considera que el partido no ha presentado "indicios suficientes" de que se haya producido responsabilidad contable en el acuerdo plenario por un presunto incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Todo parte de una modificación presupuestaria que el gobierno municipal aprobó en un pleno celebrado a principios de septiembre, pocos días después de aprobar el vigente presupuesto municipal. El acuerdo contemplaba un cambio presupuestario de 17,2 millones procedente de buena parte del remanente de tesorería con el que el Ayuntamiento de Jerez cerró el pasado año. Así, en torno al 70% del total, se iba a destinar a reconocer pagos de intereses de préstamos que no estaban incluidos en el presupuesto, unos 223.000 euros a liquidar préstamos, unos 2,2 millones a diversas actuaciones que el Ayuntamiento está acometiendo antes de que acabe el año, otros 2,2 millones de euros a transferencias a las empresas y sociedades municipales y unos 563.000 euros a subvenciones para asociaciones.

En aquella sesión, el PSOE advirtió de que el acuerdo del pleno podría ser ilegal al considerar que la ley obliga a ayuntamientos como Jerez a destinar la totalidad de este remanente de crédito a saldar deuda debido a su situación económico-financiera. Además, en aquella sesión cargó duramente contra el interventor municipal, José María Almenara, al que acusó de no ejercer su función fiscalizadora. Días más tare, además de anunciar una denuncia en Fiscalía, indicó que había realizado otra ante el Tribunal de Cuentas, cuya sección de enjuiciamiento se ha pronunciado ahora. En ella cuestionaba no solo la labor del interventor sino también del tesorero municipal.

En un auto firmado el pasado viernes, el Departamento Primero de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador archiva el procedimiento determinando que en la denuncia presentada por el PSOE "no se observan indicios de un posible menoscabo en los fondos públicos constitutivo de alcance contable" —la responsabilidad contable es aquella en la que incurre quien, por acción u omisión contraria a la ley, realiza un menoscabo de los caudales públicos—. En este sentido razona que, aunque en el escrito que presentaron los socialistas se habla de posibles incumplimientos de la normativa presupuestaria y contable, "no concreta el posible daño económico que esas presuntas irregularidades habrían podido ocasionar en los fondos municipales ni aporta ningún indicio al respecto".

En este sentido, explica que la formación "se limita a denunciar que el destino del remanente de tesorería a fines no previstos legalmente podría generar un alcance en fondos públicos, por no haberse aplicado conforme a derecho y haberse vulnerado el deber de control de los gestores y del órgano interventor, pero no individualiza los posibles perjuicios". Tampoco considera que se haya mencionado el perjuicio económico del reparto de subvenciones a entidades sociales que se realizó con este crédito —el PSOE cuestionó que esta convocatoria se hiciera sin convocatoria pública—.

En el auto, se concluye señalando: "Los hechos objeto de denuncia se refieren a diversas irregularidades administrativas, sin que se individualicen ni se aporten indicios de los posibles perjuicios que tales irregularidades habrían podido ocasionar en los fondos municipales". Por ello, y tal y como solicitaba también la Fiscalía, ordena el archivo de las actuaciones, aunque el pronunciamiento puede ser recurrido ante este mismo órgano

"Se confirma el estricto cumplimiento de la legalidad"

El auto del Tribunal de Cuentas fue dado a conocer por el gobierno municipal que, en un comunicado, ha señalado que el organismo fiscalizador "acredita y avala el expediente y la actuación del gobierno municipal así como de los técnicos del Ayuntamiento de Jerez" en la modificación presupuestaria. Además, entiende que "echa por tierra las acusaciones vertidas por los concejales del Grupo Municipal Socialista".

Para el gobierno municipal, la decisión del Tribunal de Cuentas confirma "el estricto cumplimiento de la legalidad en sus actuaciones y que la estrategia emprendida, en varios casos ya, por el Grupo Municipal Socialista, carece de sentido jurídico". "Se confirma que el expediente y la aprobación fueron correctos y legales y que tanto el pago de la deuda, la dotación de crédito para pago de facturas pendientes de aplicar al presupuesto, las inversiones y subvenciones aprobadas se hicieron conforme a ley", añadió

Por ello, el ejecutivo municipal instó al PSOE jerezano a que, "a la vista de los continuos y seguidos reveses que la justicia les ha dado, abandonen esta estrategia de oposición, dejen de instigar, amenazar y denunciar a los técnicos y trabajadores municipales y se esfuercen por proponer y ser útiles a Jerez porque ya son varias las ocasiones en los que la Justicia y, en este caso el Tribunal de Cuentas, fallan contra el PSOE y a favor de las actuaciones municipales".