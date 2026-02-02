El colegio Marianistas-El Pilar celebra en Jerez el V Encuentro Nacional de Debate Escolar

El Colegio Nuestra Señora del Pilar de Jerez de la Frontera ha sido el anfitrión del V Encuentro nacional de debate escolar que ha reunido a 18 equipos procedentes de 7 colegios marianistas de distintos puntos de España. El evento se ha desarrollado durante los días 29, 30 y 31 de enero, y ha contado con la participación de 80 alumnos desde 4º de ESO hasta 2º de Bachillerato, acompañados por 14 profesores, que han reflexionado y debatido en profundidad sobre los límites de la libertad de expresión en los medios de comunicación actuales, un tema de plena actualidad y gran relevancia social.

A lo largo de las diferentes jornadas, los equipos demostraron un alto nivel de preparación, capacidad argumentativa y espíritu crítico, poniendo de manifiesto el valor educativo del debate como herramienta para el desarrollo del pensamiento reflexivo, la expresión oral y el respeto a las opiniones diversas.

Nada de esto habría sido posible sin los más de 30 jueces voluntarios, entre los que se contaron antiguos alumnos de debate, profesores de otros centros y personalidades del mundo del periodismo o la abogacía.

El acto final del encuentro tuvo lugar en la Sala Don Federico, de los Museos de la Atalaya, un enclave emblemático de la ciudad, donde se celebró la gran final del torneo. En ella, resultó vencedor el equipo del Colegio San Felipe Neri de Cádiz.

Desde el Colegio Nuestra Señora del Pilar se ha valorado muy positivamente el desarrollo del encuentro, que ha supuesto no solo una experiencia académica de alto nivel, sino también una oportunidad de convivencia y crecimiento personal para todos los participantes, reforzando los lazos entre los centros marianistas y fomentando valores como el diálogo, el respeto y el compromiso con la sociedad. Asimismo, se ha agradecido a la Fundación Andrés de Ribera su trato y durante estos días de celebración.