El colegio El Pilar, de Jerez, busca dos profesores de Primaria e Infantil

El Colegio Nuestra Señora del Pilar, de Jerez, ubicado en avenida Los Marianistas, publicó el pasado miércoles 11 de febrero, dos oferta sde empleo. Buscan dos profesores de Primaria e Infantil.

En ambos casos, requiere que las personas que se presenten para el puesto tengan la mención en Inglés, mínimo nivel B2.

En la oferta de profesor de Educación Infantil y Primaria se detalla que la fecha de incorporación sería en septiembre de 2026. El tipo de contrato a realizar es de relevo. El trabajo consta de 25 horas semanales de jornada laboral y el salario bruto anual quedaría fijado según el convenio. Los interesados e interesadas deben enviar el currículum a la dirección de correo electrónico seleccion@colegiosmarianistas.org, indicando en el asunto INF_PRIMARIA_JEREZ.

Por otro lado, la oferta de docente de Primaria e Infantil requiere mención en inglés y Educación Física. En este caso, la fecha de incorporación tendría lugar el próximo 1 de marzo 2026. El contrato es de relevo con un salario bruto anual según convenio. Al igual que en la oferta anterior, la jornada laboral es de 25 horas semanales. Los interesados e interesadas deben enviar el currículum a la dirección de correo electrónico seleccion@colegiosmarianistas.org, indicando en el asunto PRIMARIA_INGLES_EF_JEREZ

Colegio El Pilar, de Jerez

El Colegio Nuestra Señora del Pilar, de Jerez, fue fundado en el año 1888. Ofrece formación continuada desde los 3 años hasta el Bachillerato. Un mismo centro para toda la etapa preuniversitaria del alumnado. "Aspiramos a formar personas íntegras, que conozcan la Buena Noticia, buenos ciudadanos justos y solidarios y por supuesto, formados académicamente".