El colegio San José Obrero y el IES Santa Isabel de Hungría, ganadores del Certamen escolar de Villancicos Nochebuena de Jerez de la Cátedra

El colegio San José Obrero y el instituto Santa Isabel de Hungría se alzaron con el primer premio en la primera edición del certamen de villancicos escolares Nochebuena de Jerez que ha organizado la Cátedra de Flamencología de Jerez en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez y el patrocinio de Instituto Chárbel. La iniciativa, celebrada en el Refectorio de los Claustros de Santo Domingo, congregó a siete centros educativos de la ciudad, cuatro colegios y tres institutos, con lleno hasta la bandera en el recinto.

El segundo puesto fue, en la modalidad de Primaria, para el CEIP Alfonso X el Sabio, mientras que en Secundaria-Bachillerato se lo adjudicó el IES Elena García Armada. El resto de centros participantes, Salesianas Don Bosco, Isabel La Católica y el IES Sofía se llevaron un reconocimiento por parte de la organización "por el esfuerzo y la defensa del patrimonio navideño de la ciudad".

Los premios, en una iniciativa de la Cátedra de Flamencología, han llevado el nombre de Juan Pedro Aladro, jerezano e ideólogo de la colección Así Canta Nuestra Tierra en Navidad en 1982, una colección que sirvió para rescatar del olvido muchos de los antiguos romances de la provincia de Cádiz y vilancicos.

En este contexto, la delegada de Educación, Nela García, resaltó que “es un honor volver a abrir las puertas de este templo cultural, turístico y patrimonial de nuestra ciudad, en este caso a algo tan bonito, tan maravilloso y tan importante como es seguir sembrando en la transmisión de nuestra cultura, en la transmisión de nuestros valores”, para después añadir que “hoy gana Jerez, pues está demostrado que hay relevo, que hay talento y arte y, por supuesto, muchas ganas de mostrar los villancicos jerezanos, tal y como estamos viendo y disfrutando del excelente nivel que tienen los participantes”.

El colegio Alfonso X El Sabio, en el concurso de villancicos de la Cátedra.

En esta línea, García agradeció “profundamente la labor que hace la Cátedra de Flamencología porque, igual que las matemáticas son súper importantes, igual que la lengua y los idiomas son muy importantes, la cultura, las tradiciones, las raíces de un pueblo son fundamentales. Y el mejor camino para hacerle llegar a nuestros niños y niñas toda esta tradición es también el colegio, es también el instituto”.

Además, la delegada destacó el trabajo conjunto que se ha desarrollado en la formación de estos coros y el esfuerzo de los equipos directivos y de las AMPAS a la hora de organizar todas las agrupaciones, haciendo partícipes a alumnos y alumnas en la iniciativa: “la constancia de los ensayos y el compromiso de participar en un concurso como este son valores y cuestiones que se trabajan desde el aula y que dirigen los profesores y profesoras de música con todo el cariño”.

La responsable municipal de Educación subrayó, del mismo modo, que “las puertas de este Ayuntamiento estarán siempre abiertas para este tipo de actividades, para todas las actividades escolares en sí, pero para estas especialmente, ya que nuestro camino a la Capitalidad Europea de la Cultural 2031 se ve fortalecido con este tipo de iniciativas”.

Por su parte, Fran Pereira, presidente de la Cátedra de Flamencología de Jerez remarcó que la intención de este certamen es que “mantengamos ese acervo tradicional de nuestros villancicos, sobre todo los más clásicos y eso nos sirva para que en el futuro todos estos pequeños y todas estas pequeñas, y ya no tan pequeños ni pequeñas, que han pasado por aquí, se acuerden de las letras y podamos seguir manteniendo ese patrimonio tan rico que tenemos en Jerez de la Frontera”.

Asimismo, Pereira también afirmó que “yo creo que hoy hemos ganado todos y todas y espero que esto sea el punto de partida para que en el futuro podamos conseguir que todos los centros educativos de Jerez participen y, de alguna forma, recuperemos todo este legado”. Por último, agradeció el compromiso de Ayuntamiento e Instituto Chárbel por apoyar la iniciativa.

Tanto el Ayuntamiento como la Cátedra de Flamencología felicitaron a todos los centros educativos que tomaron parte en el Concurso escolar de Villancicos ‘Nochebuena de Jerez’ y coincidieron en la intención de que esta cita cultural tenga una continuidad en el tiempo.