Colegios de Jerez hacen uso del Parque Público de Educación Vial en la Semana Europea de la Movilidad

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética, Jaime Espinar, ha participado este viernes en la jornada ‘De casa al cole’ que ha tenido lugar en el Parque de Educación Vial, organizada por el Ayuntamiento, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. El desarrollo de dichas jornadas educativas para escolares ha corrido a cargo de la Delegación de Coordinación de Servicios Públicos y del Departamento de Seguridad Vial adscrito a la Policía Local. Su objetivo ha sido fomentar el conocimiento de las principales señales de tráfico, así como promocionar el uso del casco y la bicicleta.

Espinar ha hecho un balance muy positivo de las actividades educativas y de concienciación sobre seguridad vial que ya se han celebrado hasta el momento y que “han sido uno de los pilares de esta edición de la Semana Europea de la Movilidad”. Ha dado las gracias por su participación en este ciclo de formación a “las comunidades educativas que han trabajado estos valores tan importantes para la ciudadanía” y ha destacado el valor de las instalaciones del Parque Público de Educación Vial, “este espacio que recuperamos hace poco para los vecinos y vecinas de Jerez, después de tantos años cerrado, y que está siendo un éxito. Nosotros nos sentimos plenamente orgullosos de haber recuperado este espacio, pero sobre todo, de ver la cara de felicidad de los niños de poder utilizarlo y sobre todo, aprender divirtiéndose, que para nosotros es fundamental”.

Este viernes ha hecho uso del Parque Público de Educación Vial el alumnado del CEIP La Alcazaba para aprender sobre esta materia, y también lo hicieron en días anteriores los niños y niñas de los CEIP La Marquesa y Arana Beato. Por su parte, el alumnado del CEIP Miguel de Cervantes fue el protagonista de otra actividad de seguridad vial el pasado martes, en la plaza de San Miguel.

En el marco de las actividades previstas con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, también ha tenido lugar este viernes una actividad de turismo accesible. Concretamente, personas usuarias del Centro de Día San Juan Grande han visitado el Centro Cultural Lola Flores.

Semana Europea de la Movilidad

El teniente de alcaldesa Jaime Espinar ha invitado a toda la ciudadanía a disfrutar de otras actividades que tendrán lugar este fin de semana en el marco de la programación de la Semana Europea de la Movilidad. Se ha referido, por un lado, a que el sábado 20 de septiembre a partir de las 10 horas se realizará una ruta por varias calles emparradas de la ciudad, “para que vean los ciudadanos y ciudadanas hacia dónde vamos. Que entre todos caminamos hacia un modelo de movilidad sostenible también para el peatón, con calles que sean cómodas para andar y más agradables en días de altas temperaturas”.

En esta visita, que partirá desde la calle Cadenas, se explicarán los beneficios del emparrado de calles de la ciudad y los aspectos relacionados con esta iniciativa, desde el punto de vista cultural, para la recuperación del centro histórico de Jerez, su relación con la candidatura Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura y los valores desde el punto de vista de la salud que lleva aparejados esta práctica natural con tradición en Jerez.

Del mismo modo, Jaime Espinar ha invitado a la ciudadanía a participar el domingo día 21 de septiembre en la Fiesta de la Movilidad, que comenzará a las 11 de la mañana con la salida de la marcha ciclista Bici-Amistad desde El Corte Inglés y que continuará a partir de las 11:30 horas, en el parque Atocha, línea de meta de esta convocatoria familiar. “En este espacio verde se celebrará la gran Fiesta de la Movilidad, donde toda la familia podrá disfrutar de actividades, de juegos, de talleres y también de muchas sorpresas que nos trae esta Semana Europea de la Movilidad que hemos enfocado en esas dos cuestiones principales: por un lado, avanzar hacia una movilidad sostenible con los autobuses nuevos que ya están llegando y por otro lado, concienciar en materia de seguridad vial”.

Las personas interesadas en participar en la Bici-Amistad pueden inscribirse de forma gratuita en el Departamento de Deportes de El Corte Inglés hasta el 20 de septiembre, y también podrán hacerlo desde las 10 horas el día de la actividad, en la propia línea de salida de la marcha ciclista. Cada participante recibirá un dorsal que al final de la carrera servirá como número para el sorteo de regalos que se celebrará en la Fiesta de Movilidad.

En el transcurso de la Fiesta de la Movilidad, se celebrará igualmente el reto ‘Pedalea por una Movilidad Sostenible’, que se desarrollará con el patrocinio de Alcampo, Coca-Cola y Merca-Jerez. Como en años anteriores, se instalarán bicicletas estáticas con el objetivo de mantenerlas ocupadas toda la jornada, desde las 11.30 a las 14.30 horas. Los organizadores anuncian que habrá regalos para todos los participantes.

También habrá el domingo en el parque Atocha actividades lúdicas infantiles con la colaboración de la Asociación de Vecinos Palos Blancos y otras a cargo del grupo Senda. Igualmente, la Hermandad de La Clemencia ofrecerá un servicio de bar con precios populares y la recaudación se destinará a su bolsa de caridad.