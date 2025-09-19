Propietarios de vehículos clásicos e históricos se manifestarán en la puerta del Circuito de Jerez los días 20 y 21 de septiembre

Roberto Mateos posee una moto, un furgón y un camión de 1978 (no está matriculado como histórico, pero no es para sacarlo todos los días), todos clásicos, el más joven tiene 32 años. También, un coche histórico de 1976. Tras la supresión de la bonificación del impuesto de circulación para los vehículos históricos, ha de pagar casi 700 euros cada año, mientras sean de su propiedad. "Dicen que quien tiene este tipo de vehículos es porque tienen mucho dinero y no es así. Se trata de una afición, un hobby que no es barato, al que le dedicamos muchísimas horas y el poco dinero que tenemos", cuenta Mateo, actualmente desempleado.

Este jerezano forma parte de la Plataforma de Afectados por el Impuesto de Tracción Mecánica de Vehículos Clásicos e Históricos constituida después de que el Ayuntamiento de Jerez suprimiera la bonificación antes mencionada. Este organismo clama para que se mantengan las bonificaciones igual que antes de suprimirlas, dado que, algunos propietarios se han visto oblligados a dar de baja a los vehículo o a venderlos en otras ciudades, incluso en otros países. "Generó un gran descontento y ha provocado un gran daño al patrimonio de la ciudad. Hay muchas familias y coleccionistas con un gran número de vehículos que no pueden asumir la carga de pagar el impuesto de diez o veinte vehículos", explica.

Es por ello que, la plataforma ha convocado manifestaciones en la puerta del Circuito de Jerez los días 20 y 21 de septiembre. De esta manera pretenden expresar su desánimo ante la falta de soluciones a corto plazo. "Esto va para largo y no de la forma en la que debería ser. Queremos que todo el mundo se entere de que la candidata a Capital Europea de la Cultura 2031 está acribillando este patrimonio. Lo está destruyendo, literalmente", espeta Mateos.

Cartel de la manifestación convocada por la Plataforma de Afectados por el Impuesto de Tracción Mecánica de Vehículos Clásicos e Históricos.

La plataforma demanda la recuperación de la bonificación para todos los vehículos, los clásicos y los histórios porque bonificar sólo a los históricos supondría una solución para la gran minoría. "Hay que salvarlos a todos", insiste. La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, se escuda, según Mateos, en un juego de palabras al presumir de no subir el Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica (VTM), "pero ha suprimido la bonificación, esto quiere decir que de pagar cero euros, hemos pasado a pagar el cien por cien". Por otra parte, muestra su sorpresa ante la afirmación de la regidora cuando asegura que la cantidad a pagar oscila entre 80 y 125 euros por coche. "Eso es totalmente incierto. Pago por mi coche 241 euros, llevo ocho años restaurándolo para exponerlo y no está circulando. ¿Por qué tengo que pagar esacantidad si ni siquiera circula?", se pregunta indignado.

Daniel Hernández, portavoz de la Plataforma de Afectados por el Impuesto de Tracción Mecánica de Vehículos Clásicos e Históricos, severamente descontento, subraya que apenas circulan con estos vehículos: "Los sacamos de paseo un día al año y para contribuir gratuitamente a que el Ayuntatamiento se ponga una medalla por el parque automovilístico histórico que tiene Jerez". Hernández, muy ofendido con el trato recibido por el Gobierno local, asegura sentirse engañado: "Hacienda ha dicho que el Ayuntamiento ha perdido la potestad de dar marcha atrás a esto porque asumieron un compromiso con ellos. El gobierno promete que en el próximo presupuesto contemplará una solución paliativa, pero no se comprometen. La metedura de pata ha sido muy grande y, desde el principio, sabían que no tenía solución. Pido que nos lo den por escrito".

Vehículo protesta.

Antes cuando un coche llegaba a 25 años, automáticamente el Ayuntamiento no procedía al giro del recibo. Ahora, en cambio, pretenden que se siga un procedimiento similar al del coche histórico y que un club lo catalogue como clásico cumpliendo ciertos requisitos, "limitaciones como que tener otro coche de uso habitual, que ruede pocos kilómetros, que no vemos bien", detalla Roberto Mateos, miembro de la Plataforma de Afectados por el Impuesto de Tracción Mecánica de Vehículos Clásicos e Históricos.