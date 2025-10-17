Colocada la primera piedra de las obras del IES Lola Flores

Catorce años después, el IES Lola Flores ha comenzado su particular cuenta atrás para eliminar de su espacio las aulas prefabricadas, un paisaje que forma parte del instituto jerezano desde hace más de una década y cuya desaparición ha venido demandando su comunidad educativa durante todo este tiempo.

Aunque desde hace un mes, la empresa Valtierra, encargada de realizar las obras, se encuentra preparando su desembarco, oficialmente ha sido este viernes 17 de octubre cuando se ha llevado a cabo el acto de colocación de la primera piedra, signo del arranque definitivo.

El acto en sí ha contado con la presencia de la consejera de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, y del director de la Apae, Manuel Cortés, además de la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, el delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio, la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, y parte de su equipo de gobierno, en concreto, Agustín Muñoz, Nela García, Belén de la Cuadra y Jaime Espinar. Junto a ellos, una representación del alumnado y antiguos alumnos del instituto, la presidenta del Ampa, Inés Hernández, y el equipo directivo del instituto, encabezado por su director Germán Rodríguez.

WhatsApp Image 2025 10 17 at 12.42.08 / Miguel Ángel González

Fue precisamente el director de la Agencia Pública Andaluza de Educación, Manuel Cortés, quien tomó primero la palabra para detallar las obras que se van a llevar a cabo en el centro, la construcción de un nuevo edificio que servirá para completar "las dos líneas de Secundaria de que dispone el centro, con dos de Bachillerato y los ciclos formativos", destacó.

En concreto, la futura instalación contará con una superficie de "1.000 metros cuadrados, con una planta baja y una sobre rasante" y en él se alojarán "los talleres para los dos grupos que existen en cada uno de los tres ciclos que se imparten, tanto el grado básico de Cocina y Restauración, el grado medio de Cocina y Gastronomía como el grado superior de Dirección de Cocina".

Cortés anunció además que dicho edificio "tendrá una especial envolvente térmica con unos cerramientos exteriores pensados para los meses de climatología más dura". Además, se dotará de "un sistema especial de bombeo de agua" y de una instalación "34 paneles solares".

María José García-Pelayo, por su parte, puso en valor "el compromiso político de la consejera, y que demuestra que no todos los políticos somos iguales, y cuando se comprometen, cumplen". En este sentido, "quiero agradecer en nombre de la ciudad de Jerez la realización de esta obra porque hoy damos un paso más a la hora de ofrecer a nuestros alumnos y alumnas una educación pública de calidad".

La alcaldesa, que también quiso acordarse públicamente de la labor de Isabel Paredes, recordó que "este asunto lleva años reclamándose, por eso para mí hoy es un día de emoción porque todo lo que sea que mejore Jerez, es alegría siempre".

Satisfecho estaba también el director del centro Germán Rodríguez, quien señaló que este inicio de las obras "supone un paso más en la dignificación de nuestras instalaciones educativas". El máximo responsable del IES Lola Flores agradeció la predisposición y el apoyo de "María José García-Pelayo y José Ángel Aparicio, porque con ellos hemos ido de la mano", pero en especial quiso dar las gracias a "mi comunidad educativa, que en el último año ha dado una lección de aprendizaje de lo que es luchar por lo que uno cree y sobre todo en lo público. Por todo ello hoy estoy especialmente orgulloso de representar a esta comunidad educativa".

Finalmente, María del Carmen Castillo agradeció "la paciencia que ha tenido el centro, su alumnado y todas las familias". "Hoy es un día importante porque venimos a cumplir una promesa, y cuando hablas al ciudadano con la realidad por delante, la gente lo agradece".

Asimismo, aseguró la realización de estas obras "no es que fuera necesario, es que era de justicia esta actuación", al tiempo que recordó que "con esta son 47 las intervenciones que hemos hecho en Jerez en los últimos 5 años, con más de diez millones de euros de presupuesto".

La consejera confesó además que aunque el plazo de ejecución estipulado es inicialmente de 12 meses "me dicen que es posible que para septiembre del año que viene estén finalizadas, con lo cual la próxima promoción de alumnos que vienen podrán disfrutar de estas instalaciones, que se han currado todas las promociones anteriores".