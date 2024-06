'El color en Jerez', en Espacio Abierto

La Galería Espacio Abierto Jerez acogerá este jueves, 6 de junio, a las 20 horas, la inauguración de la exposición 'El color en Jerez' de Felipe Rodrigo Díez. Se podrá visitar hasta el 28 de junio, en horario de mañana, de martes a viernes, de 10,30 a 13 horas; y de tarde, de lunes a viernes, de 10 a 20,30 horas.

Felipe Rodrigo Diez, nacido en León, es pintor y escultor. Reside habitualmente en Madrid, pero comparte su tiempo en Conil de la Frontera, "pues hace 25 años me enamoré de estas tierras y desde entonces tengo mi residencia ahí".

Sus comienzos en la pintura fueron desde muy jovencito, hasta concluir su formación en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. "Al principio, me interesé, dentro del campo de la pintura, por una forma de expresión realista donde el dibujo dominaba mis obras, y fui enriqueciéndome de la escultura y la joyería. Creo que he tenido la suerte de hacer todo lo que me propuse en este mundo del arte. Los años te van formando y conduciendo a nuevas formas de expresión, que en mi caso derivaron hacia un abandono de la forma, en el sentido clásico, llevándome a sustituir la línea por la pincelada libre, donde el color debe dominar mi obra".

Confiesa que siempre ha sido "un purista con las técnicas y eso me motiva para que mis soportes los prepare yo mismo, además esto permite que las técnicas mixtas sean más controladas, imprescindible para obtener los resultados que busco. Por mi edad, puedo permitirme pasar parte del año por estas tierras donde su luz y la alegría de sus gentes han marcado definitivamente mi obra más reciente".

Tierras en las que ha conocido a grandes artistas, entre ellos a Nanóperez, quien le sugirió la posibilidad de acercar mi obra a Jerez y, en concreto, a Espacio Abierto.

Sobre el título de la muestra, desde el punto de vista del autor, "el título es suficientemente elocuente de lo que pretendo mostrar y se puede ver en mi exposición, mostrando lo que me provocan estas tierras para componer mi obra. Si en mis comienzos me atrapaba el realismo y la figura humana como eje central, es ahora, con el pasar de los años, que me he visto dirigido a un proceso de buscar la poesía del color en mis composiciones y, sin llegar todavía a la abstracción, he encontrado un hueco que con lucha me permite expresar mis sentimientos actuales".