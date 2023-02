El comedor social 'Nos importa Jerez' pide ayuda para albergar a 18 personas

Ocho años pagando el alquiler de un local que ronda los 1.000 euros donde proporciona comida a 24 familias de entre cuatro y seis miembros. El comedor social 'Nos importa Jerez' hace frente también a facturas de electricidad que rondan los 500 euros mensuales. "Nunca pedimos dinero", dice Loren Hinojosa, su fundador. No obstante, le indigna el silencio y la indiferencia del Ayuntamiento antes las numerosas solicitudes para que le concedan un local de manera que, al menos, puedan destinar el dinero del alquiler a proporcionar más ayuda a jerezanos y jerezanas en situación de vulnerabilidad.

Como no obtiene respuesta, ha cambiado de objetivo. Ahora su intención es habilitar el local en el cual se ubica actualmente el comedor para albergar a 18 personas en 10 habitaciones. "Tengo el proyecto en la cabeza, pero es un casco de bodega, necesitamos la ayuda de un arquitecto y de otras empresas. La mano de obra la ponemos nosotros".

"Es muy triste, humillante que no tenga en cuenta la labor que se hace desde el comedor por muchos jerezanos desde hace 10 años"

El comedor que atiende diariamente a 20 personas in situ. Además, ofrece un primer plato, un segundo, pan y otros alimentos a otras familias que se lo llevan a sus respectivos hogares. Hinojosa no quiere criticar la ayuda que otras instituciones sociales reciben del Consistorio, pero lamenta que desde el gobierno municipal se haga oídos sordos a todas y cada una de sus peticiones. "Es muy triste, humillante que no tenga en cuenta la labor que se hace desde el comedor por muchos jerezanos desde hace 10 años. No queremos una rotonda, ni nada parecido, sino un local por el tiempo en el que el comedor esté ofreciendo este servicio, si es un año, un año. No pedimos más".

Por todo ello, tiene previsto organizar una manifestación en la puerta del Ayuntamiento, movilizando a las personas que le apoya, aunque antes quiere agotar todos los cartuchos. De ahí que haya realizado una petición de ayuda en las redes sociales y atienda a los medios de comunicación. En cualquier caso, deja clara su postura: "Es muy decepcionante que el PSOE, el partido obrero, no ayude al pueblo que lo ha puesto ahí", concluye.

10 años de solidaridad

Un domingo hace diez años en la cocina de su propia casa en Estella del Marqués, Loren Hinojosa, dio a luz el germen de 'Nos importa Jerez'. Preparaba una olla de macarrones que luego transportaba en su coche y repartía en la plaza de las Angustias a todas aquellas personas necesitadas y llenas de vergüenza. Se llamaron Solidarios Estella del Marqués, organización que trata a los beneficiarios con dignidad, como a cualquier persona, por su nombre y apellido. No como un mero número. Unos dos años después, Hinojosa les pudo hacer hueco en el comedor donde se ubican en la actualidad. Todo ello, denuncia, pareciendo invisibles de cara a la Administración Local.