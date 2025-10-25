La Comisión Local de Absentismo Escolar de Jerez refuerza su coordinación para el actual curso académico

La delegada de Educación, Nela García, ha presidido la primera reunión del curso 2025-2026 de la Comisión Local de Absentismo Escolar, órgano encargado del seguimiento y correcto tratamiento de los casos de absentismo que puedan detectarse en la ciudad.

En este encuentro, celebrado en un clima de cooperación y compromiso, la delegada de Educación, ha destacado “la importancia vital del trabajo conjunto y coordinado para abordar esta problemática” y ha resaltado que “un objetivo prioritario del Gobierno municipal es garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado del municipio, ya que la escolarización es un derecho fundamental y una responsabilidad compartida”.

Durante la sesión, se abordaron las distintas intervenciones y actuaciones relacionadas con los protocolos de absentismo escolar, poniendo especial énfasis en la coordinación entre los distintos servicios, en la mejora de los canales de comunicación y en la necesidad de dar una respuesta integral y eficaz ante cada caso localizado.

Al mismo tiempo, para asegurar el control sistemático y la evaluación continua de las medidas aplicadas en cada episodio de este tipo, se ha acordado mantener la periodicidad mensual de las reuniones.

La Comisión Local de Absentismo Escolar aglutina a actores fundamentales en el tratamiento de esta problemática y está compuesta por la Inspección Educativa, técnicos de las delegaciones municipales de Acción Social y Educación, miembros de la Policía Local (incluyendo la figura del ‘Agente-Tutor’ que funciona como enlace entre los centros educativos y las fuerzas de seguridad), la Unidad de la Policía Adscrita (Policía autonómica), el Equipo de Orientación Educativa, representantes de centros de Primaria y Secundaria, el Departamento de Orientación y la ONG CEAIN, esencial en el acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad social.

En este sentido, García ha subrayado que “la implicación de todas las áreas municipales, sociales y educativas es crucial para la prevención y el seguimiento efectivo de estas situaciones, ofreciendo una respuesta integral y de apoyo a las familias que más lo necesitan".

Todos los integrantes del Equipo Técnico de Absentismo Escolar han coincidido en la necesidad de sumar esfuerzos para seguir avanzando en la promoción de la asistencia regular a clase y en la defensa activa del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes del municipio para que permanezcan en el sistema educativo.