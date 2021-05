Una comisión de vecinos, a favor de la construcción del nuevo crematorio cerca de Estella

Una comisión vecinal de la zona este, representantes de la Federación de Vecinos Solidaridad y de las asociaciones vecinales de El Pinar, Las Aguas de El Pimiento y de la Plataforma vecinal de Guadalcacín mantuvieron días atrás una reunión con José Antonio Díaz, delegado de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente, y Rubén Pérez, delegado de Seguridad, para tratar de la construcción del crematorio en la zona de Estella, impulsado por el grupo de servicios funerarios Mémora, y temas relacionados con las infraestructuras alrededor del cementerio.

En una nota de prensa facilitada tras la reunión, la comisión explica que ha recibido información de "las mejoras de este proyecto sobre las emisiones, y son la incorporación de filtros que superan las exigencias de la legislación española y europea que regulan la emisión de toxinas a la atmósfera garantizando la ausencia de humos, y sus emisiones serán revisadas periódicamente por la OCA (Organismo de Control Autorizado), lo que garantizará su perfecto funcionamiento para la seguridad de la población y del colindante Parque Forestal de Las Aguilillas".

Añade la nota que "en toda esta área exterior del crematorio se van a plantar árboles a modo de pantalla vegetal que rodea y oculta la instalación", precisando que "también hemos estado reunidos con representantes de Estella, dialogando sobre los distintos proyectos y a los que expusimos nuestra información, teniendo ya información en general del proyecto".

En la reunión con José Antonio Díaz "estuvimos abordando cuestiones de gran interés de la barriada El Pimiento, donde se encuentra el tanatorio. Se trataron temas del proyecto del nuevo crematorio previsto en la carretera de Cortes, en una finca situada a un kilómetro del núcleo de Estella del Marqués, mostrando nuestra conformidad con el proyecto del futuro crematorio previsto en la zona rural y que cumple con la normativa permitida por ley", subraya la comunicación.

En la reunión, Manuel Cazorla, vicepresidente de Solidaridad y miembro de la comisión, lamentó las "informaciones falsas y no reales manipulando a la opinión pública sobre este proyecto, que consideramos necesario para la ciudad y que no supone riesgos para la salud". En este sentido, "queremos manifestar que hemos valorado los beneficios que tiene este crematorio y que es necesario para una ciudad como Jerez, con más de 200.000 habitantes y que, además, utilizará una tecnología avanzada que no ocasionará perjuicios de ninguna clase para los ciudadanos, como así está recogido en el proyecto".

De esta forma, en la comisión vecinal "pensamos que no es concebible que Jerez, con una población que la sitúa como quinta ciudad de Andalucía, pueda disponer actualmente de una sola instalación de horno, incumpliendo la ratio media de instalación de un horno por cada 100.000 habitantes". Así las cosas, los representantes vecinales de la comisión, "una vez estudiada y analizada la documentación que tenemos sobre el mismo, valoramos la construcción del crematorio, ya que en su día nos trasladaron e informaron de forma errónea que había problemas para la salud con este tipo de instalación y no es cierto según nuestras informaciones".

En este sentido, el presidente de la asociación de vecinos de El Pimiento explica que la empresa que está construyendo el tanatorio es "seria y formal" y ante su planteamiento de instalar un crematorio "estamos haciendo las diligencias necesarias para valorar realmente si este proyecto es positivo o negativo para el pueblo de Jerez y se ha llegado a la conclusión de que sí es positivo, que va a ser beneficioso y no va a generar problemas para nadie".

Por este motivo, la comisión añade que no entendió "cómo hay políticos que estén mintiendo y que estén diciendo a los vecinos informaciones que no son reales. Nuestra intención de reunirnos con todas las partes fue para recabar todas las informaciones reales. Tenemos que quedarnos con lo positivo y velar por el bien común de todos los ciudadanos, ya que como hemos informado no será perjudicial para la salud".

Durante la reunión, José Antonio Díaz informó de la situación de los trámites del proyecto; los promotores han solicitado la declaración de utilidad pública de interés a través de la presentación del correspondiente proyecto de actuación, ya que se trata de un equipamiento ubicado en suelo no urbanizable donde los usos son agrícolas y ganaderos, en ningún caso residencial.

La reunión, además, también sirvió para repasar otras demandas de la barriada El Pimiento en materia de limpieza, medio ambiente o movilidad como la construcción de un paso de peatones con badén elevado en el entorno del futuro tanatorio, que se halla en la fase final de su construcción.