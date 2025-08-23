Comujesa vuelve a convocar la bolsa de mecánicos de los autobuses tras quedar desierta

Comujesa, la empresa municipal de servicios que, entre otras prestaciones, tiene encomendada la gestión del transporte público urbano, ha vuelto a abrir la convocatoria de la bolsa de eventuales para reforzar el taller de mecánicos de los autobuses urbanos. La anterior convocatoria quedó desierta ya que ninguno de los aspirantes entregó toda la documentación requerida.

En un comunicado, el gobierno municipal ha señalado que se ha abierto un nuevo plazo para reforzar este departamento de manera temporal con cinco personas más. No en vano, uno de los principales problemas que tiene el transporte público en Jerez es la antigüedad de la flota, una circunstancia que provoca continuas averías en los vehículos.

Esta situación, unida la escasa fiabilidad de unos vehículos adquiridos en 2022 de la marca Otokar, ha llevado al servicio a no contar con suficientes vehículos, de ahí que a mediados del pasado mes el ejecutivo municipal optara por recortar el transporte público mientras se espera la llegada de nuevos vehículos a lo largo del último trimestre del año.

Ahora se ha abierto nuevamente la convocatoria y los aspirantes podrán presentar su solicitud desde este lunes hasta el próximo 2 de septiembre.