La comunidad educativa del CEIP Guadalete de El Torno vuelve a solicitar el arreglo del colegio

La comunidad educativa de El Torno se ha concentrado esta mañana a las puertas del CEIP Guadalete, antes de la hora de entrada, y lo ha hecho con globos y atuendo negro para simbolizar, como ya anunciaron hace algunos días, que “el presente negro de nuestro centro escolar y la “inactividad total de la delegación provincial de Educación”.

De hecho, “aquí no se ha hecho absolutamente nada, seguimos igual que el primer día”, ha explicado el nuevo presidente del AMPA, Francisco José Valle Pérez, “sin tener una fecha de cuando comienza la obra, sin tener un plan B de realojo del alumnado para realojarlo cuando comience la obra, si se empieza. Además, la oferta que se realice tiene que ser lo suficientemente atractiva para que las empresas puedan acometer la obra y la licitación no se quede desierta y tengamos que volver al principio. Sería tiempo perdido y, en este caso, tiempo no es compatible con peligro y con salud”.

Respecto a la respuesta de la Consejería de Educación, el presidente del Ampa ha explicado que “hoy hace 41 días que estuvimos reunidos con la señora Paredes y su equipo, que personalmente se comprometió a darnos al día siguiente una fecha de licitación. A día de hoy, no sabemos absolutamente nada”.

Por su parte, el delegado de Medio Rural, Jesús Alba, ha asegurado que “están muy preocupados con la situación del colegio, confiamos en que realmente se haya sacado la licitación, pero llevamos desde el año 2022 esperando. No entendemos por qué no se ha sacado aún la licitación ni por qué sigue el colegio en este estado. Le pedimos a la Junta de Andalucía un poco de sensibilidad con la zona rural de Jerez y un poco de sensibilidad con los niños de este colegio de El Torno”.

Finalmente, el alcalde y padre de alumnas del centro, Francisco Javier Fuentes Ladrón de Guevara, ha explicado que “tenemos muchas preguntas, pero todas sin respuesta y lo que no puede ser es jugar con la salud de los niños, con el peligro que está teniendo este colegio y el tiempo que lleva sin ejecutarse la obra. Todos los días me pregunto cuál es el día en que se va a caer el colegio y mando a mis hijas con mucho miedo y con resignación. Lo que queremos es una solución ya, que la ejecución se puede realizar por el procedimiento de emergencia”.

Tras la concentración de hoy, llegará la concentración en Cádiz y después en Sevilla, de momento, sin descartar otras modificaciones.