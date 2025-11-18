Concentración este miércoles 19 en el Hospital de Jerez para exigir inversión y personal y en defensa de la sanidad pública

Comisiones Obreras ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y a los profesionales del Área Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz a participar activamente en una "concentración masiva en defensa de la salud pública" este miércoles 19 de noviembre de 2025, a las 17:30 horas, en la puerta del Hospital de Jerez (pabellón materno-infantil), bajo el lema 'Jerez en lucha por su Hospital y centros de salud. En defensa de la sanidad pública'.

La convocatoria responde "a la profunda preocupación por la grave situación de deterioro que padece el Hospital Universitario de Jerez, así como los centros de atención primaria del Área Sanitaria. Los profesionales de los servicios sanitarios han trasladado que la situación se ha vuelto insostenible tanto para ellos como para los usuarios", de forma que "el Hospital de Jerez es descrito como un claro ejemplo de cómo la falta de inversión en el mantenimiento y la modernización de las instalaciones, acompañada de una dotación de personal totalmente insuficiente, afecta directamente la calidad asistencial".

Esta situación "pone en grave peligro la salud de la población y se manifiesta en los siguientes problemas clave: aumento de listas de espera, colapso de Urgencias Hospitalarias, problemas logísticos y dignidad asistencial, retrasos en pruebas esenciales, precarización laboral y equipamiento deteriorado".

La organización subraya que "incluso en épocas de aumento de población, se produce la coincidencia del cierre de plantas hospitalarias, servicios de urgencias o turnos en centros de salud. Además, la disminución de la plantilla por el disfrute de los descansos vacacionales no se cubre con sustituciones; en su lugar, los cupos se reparten entre los compañeros. Este reparto constituye la 'tormenta perfecta para el colapso del sistema sanitario', lo cual acumula problemas que provocan el aumento de las listas de espera durante el resto del año".

La Plataforma Sanidad 100x100 Pública Jerez anuncia su adhesión y llama a toda la ciudadanía a participar en la concentración convocada por CCOO este miércoles 19 de noviembre. La Plataforma considera esta movilización "un paso imprescindible para denunciar la grave situación que atraviesan el Hospital Universitario de Jerez y los centros de Atención Primaria del Área Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. Esta crisis no responde a la casualidad ni a problemas heredados, sino a una política continuada que, en la práctica, está suponiendo un 'desmantelamiento programado' de la sanidad pública en nuestra área, con recortes, falta de personal, listas de espera inasumibles y una progresiva derivación de recursos hacia la sanidad privada".