Concentración a las puertas del CEIP Gibalbín para pedir más horas de PT
Familias del colegio han solicitado a la Consejería que aumente los recursos en el centro educativo donde "a pesar de haber más niños, han reducido horas"
Huelga de médicos para diciembre en Jerez: cuatro días de paros
Un grupo de familias del colegio Gibalbín se han concentrado en la mañana de este jueves 16 de octubre a las puertas del centro educativo para reclamar más horas de Pedagogía Terapéutica para el alumnado. Los padres y madres, muchos de ellos miembros del Ampa El Castañar, han pedido a la Consejería el aumento de las horas para los tres alumnos con los que cuenta el centro y que requieren de una atención constante.
Las familias denuncian que pese a haber aumentado el número de niños con NEAE en el colegio, "la Junta nos ha reducido horas con la PT, que antes tenía tres y ahora sólo dos y media", han reclamado. Además, los padres denuncian que la PTIS (Personal Técnico de Integración Social) "está contratada tres horas al día y la compartimos con otro centro. Antes era Nueva Jarilla, que está a diez minutos de aquí, pero ahora es con Cuartillos, que está a cuarenta minutos, un tiempo que se pierde en detrimento de las horas de nuestros hijos".
A la concentración han asistido también miembros de la Flampa y algunos partidos políticos de la ciudad como IU y PSOE.
