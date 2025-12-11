Concierto Sonata de Corales Navideñas en Jerez, a beneficio de Proyecto Hombre

La Coral Polifónica Capuchinos de Jerez, en su línea de apoyo a los sectores más vulnerables, se solidariza esta Navidad con aquellas personas con problemas de adicciones, ofreciendo, junto a diferentes agrupaciones corales de las provincias de Cádiz y Sevilla, el concierto Sonata de Corales Navideñas, a beneficio de Proyecto Hombre.

Con este evento solidario, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez y de la Candidatura a Capital Europea de la Cultura 'Jerez 2031', se pretende concienciar a la sociedad de la necesidad de respaldo a las entidades que trabajan en este ámbito, como Proyecto Hombre, que promueve la autonomía, individualmente y en su contexto familiar, de mujeres y hombres, jóvenes y adultos, con problemas de adicciones y otros comportamientos a través de la prevención y tratamiento según el modelo biopsicosocial.

“Durante 2024, atendimos a 90 menores y adolescentes de entre 12 y 21 años, en el programa de prevención selectiva y tratamiento 'Proyecto Joven' donde se atienden a chicos y chicas con trastornos en el comportamiento, consumo incipiente y/o esporádico de sustancias psicoactivas, abusos de las TRIC (Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación: móviles, tablets, videojuegos…), fracaso escolar y diversa problemática familiar", apuntan desde Proyecto Hombre.

En el concierto, organizado por la Coral Polifónica Capuchinos, participarán: Coral Polifónica de Voces Blancas 'Serenata Roteña', bajo la dirección de Francisco José Linares Varó; Coral Polifónica 'Jaire' de Villamartín, dirigida por Antonio Gutiérrez Rodríguez; Coro MiMus de Sevilla, bajo la dirección de Victoria Olimpia González Delgado; y Coral Polifónica Capuchinos de Jerez, que actuará, bajo la dirección de Luis Fernando Vergel Egusquiza, acompañada de la pianista Carmen Romero Martínez y el percusionista Álvaro Elena Peña.

El acto tendrá lugar el sábado día 13 de diciembre, a las 20:00 horas, en los Claustros de Santo Domingo, y ofrecerá un repertorio navideño variado que recorrerá diferentes estilos en las voces de las distintas corales participantes.

La recaudación se destinará a Fundación Proyecto Hombre. La entrada puede adquirirse bajo donativo de 10 € en los siguientes puntos: Fundación Proyecto Hombre, Tfno. 956 18 32 74 Coral Polifónica Capuchinos, Tfno. 620 38 95 01 Lugar del concierto, media hora antes del comienzo.