Concierto Sonata de Corales Navideñas en Jerez, a beneficio de Proyecto Hombre

Impulsado por la Coral Polifónica Capuchinos, se celebrará este sábado, 13 de diciembre, en los Claustros, con la participación de la Coral Polifónica de Voces Blancas 'Serenata Roteña', Coral Polifónica 'Jaire' de Villamartín, Coro MiMus de Sevilla y la coral jerezana organizadora
La Coral Polifónica Capuchinos de Jerez, en su línea de apoyo a los sectores más vulnerables, se solidariza esta Navidad con aquellas personas con problemas de adicciones, ofreciendo, junto a diferentes agrupaciones corales de las provincias de Cádiz y Sevilla, el concierto Sonata de Corales Navideñas, a beneficio de Proyecto Hombre.
Con este evento solidario, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez y de la Candidatura a Capital Europea de la Cultura 'Jerez 2031', se pretende concienciar a la sociedad de la necesidad de respaldo a las entidades que trabajan en este ámbito, como Proyecto Hombre, que promueve la autonomía, individualmente y en su contexto familiar, de mujeres y hombres, jóvenes y adultos, con problemas de adicciones y otros comportamientos a través de la prevención y tratamiento según el modelo biopsicosocial.
“Durante 2024, atendimos a 90 menores y adolescentes de entre 12 y 21 años, en el programa de prevención selectiva y tratamiento 'Proyecto Joven' donde se atienden a chicos y chicas con trastornos en el comportamiento, consumo incipiente y/o esporádico de sustancias psicoactivas, abusos de las TRIC (Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación: móviles, tablets, videojuegos…), fracaso escolar y diversa problemática familiar", apuntan desde Proyecto Hombre.
En el concierto, organizado por la Coral Polifónica Capuchinos, participarán: Coral Polifónica de Voces Blancas 'Serenata Roteña', bajo la dirección de Francisco José Linares Varó; Coral Polifónica 'Jaire' de Villamartín, dirigida por Antonio Gutiérrez Rodríguez; Coro MiMus de Sevilla, bajo la dirección de Victoria Olimpia González Delgado; y Coral Polifónica Capuchinos de Jerez, que actuará, bajo la dirección de Luis Fernando Vergel Egusquiza, acompañada de la pianista Carmen Romero Martínez y el percusionista Álvaro Elena Peña.
El acto tendrá lugar el sábado día 13 de diciembre, a las 20:00 horas, en los Claustros de Santo Domingo, y ofrecerá un repertorio navideño variado que recorrerá diferentes estilos en las voces de las distintas corales participantes.
La recaudación se destinará a Fundación Proyecto Hombre. La entrada puede adquirirse bajo donativo de 10 € en los siguientes puntos: Fundación Proyecto Hombre, Tfno. 956 18 32 74 Coral Polifónica Capuchinos, Tfno. 620 38 95 01 Lugar del concierto, media hora antes del comienzo.
