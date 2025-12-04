Concluye el taller de acuarela impartido a los usuarios del Albergue Municipal de Jerez

El delegado de Salud y Deportes, Tomás Sampalo, junto a la presidenta de la Asociación Artistas Plásticos Pinceles, María José Ojeda, ha clausurado el Taller Iniciación a la Acuarela que la Delegación de Salud y Deportes, a través del Servicio de Promoción de la Salud, ha impartido a usuarios del Albergue Municipal. La clausura y exposición de los trabajos ha tenido lugar en el Salón Los Arcos del Alcázar de Jerez ante la presencia de numerosos pintores, usuarios y técnicos municipales.

Tomás Sampalo ha transmitido el agradecimiento a la asociación Pinceles, encargada de realizar el taller, y ha aprovechado “para confirmarles que vamos a seguir apoyándoles y que contamos con ellos para impartir más talleres”. El responsable de Salud ha recorrido la exposición de pinturas realizadas por los usuarios del Albergue Municipal. “En este taller hay una labor de sanación, de desarrollo, de crecimiento personal; todo esto lo ha facilitado un pincel y unas acuarelas, un lienzo, el conocimiento y el cariño de los profesores”, ha comentado.

“Las personas que han pintado estas obras de arte jamás cogieron un pincel antes. Son personas cuyas circunstancias vitales son complejas y complicadas. Estamos facilitando que estas personas encuentren un grupo de referencia, una actividad en la que se sientan desarrollados. Vamos seguir haciendo este taller porque nos parece muy funcional y útil”, ha señalado el delegado.

La presidenta María José Ojeda ha recordado que este taller ha dado unos resultados “excelentes”. Y ha comentado que “nosotros queremos llevar el arte a la calle. Hay mucha gente que no sabe que tiene el arte en las venas y no saben cómo expresar y pintar ese arte”, ha asegurado.

Con este taller, en el que han participado 50 personas, “a través de una acuarela, han expresado su vida y sus sentimientos. Nuestra ilusión era que puedan disfrutar de ello y que les sirva como terapia. El arte es salud”, ha afirmado María José Ojeda.