José Mercé rinde tributo a Manuel Alejandro en un disco que verá la luz este viernes

Un signo de cómo han cambiado los tiempos, al menos en el flamenco, es que José Mercé, uno de los que más ha ejercido de puente con el resto de músicas, haya tardado tanto en rendir tributo a Manuel Alejandro, su "vecino y el mejor de todos los escribidores de amor y desamor en la historia".

"A mí me hubiera gustado hacer un disco suyo con letras nuevas en los años 80, pero en esa época era imposible hacer esto. Te quitaban del flamenco y te dejaban sin comer en cuanto te hicieran una mala crítica en la prensa. Era un mundo muy cerrado y me daba miedo", reconoce el artista Efe.

Descendiente él mismo de una de las grandes dinastías de cantaores, ha tardado 20 discos y 40 años desde aquel inicial 'Verde junco' (1985) en saldar su deuda con quien dio algunas de sus mejores canciones a Raphael, Julio Iglesias o Rocío Jurado, entre muchos otros.

"Me hubiera gustado haberlo hecho antes y no he podido, pero esto es un pequeñito homenaje para lo que merece Manuel", afirma tras reconocerse a sí mismo el mérito de buena parte de la apertura del flamenco desde la publicación de 'Aire' (2000), que presume de ser aún hoy el disco más vendido del género.

El encuentro parecía inevitable, pues aunque con una diferencia generacional, ambos habían nacido en la misma calle de Jerez. "Me conoce desde pequeño, desde que era niño cantor de la Merced y ha seguido mi carrera desde que me vine a Madrid con 13 años", comenta sobre su relación.

"Justo debajo de su casa había un tabanco y todos los gitanos viejos paraban ahí y más. Ha escuchado del flamenco todo lo más grande: el martinete, la seguiriya, la soleá o la bulería. Todo eso lo ha mamado y creo que le ha dado esa sensibilidad al componer", añade sobre el sentimiento flamenco que en su opinión siempre ha estado en la música de Manuel Alejandro.

El último disco de Mercé

A la hora de seleccionar los nueve temas de 'José Mercé canta a Manuel Alejandro' (Universal), que ve la luz este viernes, el criterio ha sido estudiar a cuáles podía "sacarles más partido" con su voz y su "eco" flamenco, como 'Se nos rompió el amor', que ya de partido "sonaba muy gitano".

Ahí están otros temas míticos que se lleva a su terreno, como 'Soy rebelde' que popularizó Jeanette o 'En carne viva' de Raphael, también el 'Procuro olvidarte' de Bambino, a la vez que elecciones menos obvias, como 'Te desean', que Luis Miguel cantó en forma de bolero.

"Manuel tiene muchos temas inéditos que no ha cantado nadie y espero que me pueda reunir con él y hacer un disco entero con esas letras", anuncia además el cantaor, en un momento vital y profesional a sus 70 años en el que reconoce estar "disfrutando muchísimo" y haciendo lo que le dá la gana.

"Ahora estoy cantando para mí. Cuando era más joven no podía hacer eso o estaba pendiente de la crítica. Ahora el más crítico conmigo soy yo", afirma ante una agenda de trabajo para los próximos años que tiene muy pensada y que incluye un 2026 de gira con este álbum y su vuelta al flamenco clásico en 2027 de la mano de Vicente Amigo.

Luego, añade, atesora el que podría ser su último disco, una "extensa" antología del flamenco, "con 30 y 40 palos" que le gustaría dejar como su testimonio profesional. "Es lo que quiero que quede de mí para el futuro, para la gente nueva que venga", apostilla con su eterna sonrisa.