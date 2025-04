Así son las condiciones de Hacienda al Ayuntamiento de Jerez para refinanciar su deuda

A principios de esta semana, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el mayor órgano decisorio de la administración central en materia económica, aprobó la revisión de las condiciones financieras de los préstamos que las entidades locales tienen suscritos con el denominado fondo de ordenación, la línea de crédito habilitada en 2015 para ayudar a los ayuntamientos con problemas financieros. La medida ya fue anunciada semanas atrás por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y ahora se han especificado los requisitos y plazos.

De este modo, el Ayuntamiento de Jerez podrá acogerse nuevamente a una nueva refinanciación. La última data de diciembre de 2023 y permitió que el periodo de amortización de buena parte de la deuda contraída con el fondo de ordenación se terminara de pagar en 2050. Ahora, se ofrece la posibilidad de ampliar este periodo hasta 2060 o 2070, aunque esto último condicionado a una subida del IBI (Impuesto de Bienes e Inmuebles), el tributo que aporta más ingresos al Consistorio.

Al cierre de 2024, el Ayuntamiento de Jerez tenía una deuda financiera de 916,5 millones —un importe en el que no están sumados los más de 55 millones que Emuvijesa, la empresa municipal de vivienda, aún tiene que devolver de préstamos que suscribió hace casi dos décadas para construir viviendas—. De este importe, algo más de 894 millones son de operaciones crediticias suscritas con el fondo de ordenación desde 2015 y que se han ido refinanciando, y en algunos casos agrupando, durante los últimos años para facilitar las devoluciones.

De este modo, y a tenor de lo que aprobado por la comisión delegada, los nueve préstamos podrían acogerse a esta novación. Así, algunos terminarían de liquidarse entre 2043 y 2046 (unas cuatro operaciones por un total de 77,6 millones) y el resto (unos 816 millones) hasta 2060, siempre y cuando el Ayuntamiento solicite acogerse a una ampliación de 10 años. Se establece, además, que el pago de las cuotas de amortización correspondientes a este ejercicio se aplacen hasta el 30 de diciembre (el importe no ha trascendido) y se reduzca el importe al aplicarle la nueva amortización.

Para el aumento del periodo de amortización de estos préstamos en una década, no se establecen nuevas medidas extraordinarias a las que ya debe estar aplicando el Ayuntamiento jerezano para aumentar sus ingresos y reducir sus gastos. Así, se establece el mantenimiento del plan de sostenibilidad financiera que el Ministerio de Hacienda aprobó a finales de enero de 2024 y que incluía aspectos tales como la subida del IAE (Impuesto de Actividades Económicas), la supresión de bonificaciones en el impuesto de circulación de vehículos (IVTM) o el aumento del gravamen del ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) en el apartado de ingresos o la reducción de las contrataciones de carácter menor o de reducción de competencias que no so propias. De hecho, la Comisión Delegada retrasa al primer semestre de 2027 la revisión del cumplimiento de estas medidas, un control que inicialmente debía hacer a mediados de este año.

Ahora bien, en el acuerdo se establece la posibilidad de que se amplíe el periodo de amortización de estos préstamos en 20 años si los ayuntamientos tienen un tipo de gravamen de IBI superior o igual al 0,8% o se comprometen a subirlo en 2026 o 2027. Actualmente, en Jerez, según las ordenanzas fiscales vigentes, el tipo de gravamen está situado en el 0,65%, aunque sí aplica uno superior, concretamente del 0,9%, en los inmuebles con usos comerciales, industriales, oficinas, deportivos, edificios singulares o turísticos, aunque vinculados a su valor catastral. Por lo tanto, este periodo extra conllevaría una subida del recibo si finalmente el ejecutivo optase por esta opción, aunque todo apunta a que se conformará con el tiempo extra del 10% para no verse obligado a otra subida de impuestos tras la aplicada en el recibo del agua, el IAE o la IVTM.

Para acogerse a esta nueva refinanciación, el Ayuntamiento de Jerez tendrá que formalizar su petición antes del próximo 16 de mayo, una solicitud que deberá ser informada al pleno de la corporación municipal. Según se recoge en el acuerdo de la Comisión Delegada, el Ministerio de Hacienda deberá comunicar la aceptación o rechazo de la petición antes de que comience el mes de junio.