El conductor de un ciclomotor circula 15 kilómetros en dirección contraria por la autopista

La Guardia Civil investiga al conductor de un ciclomotor tras circular durante quince kilómetros en sentido contrario por la autopista AP-4, sentido Cádiz.

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado día 21 de noviembre cuando la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Cádiz tuvo conocimiento, tras recibirse llamadas de usuarios de la vía alertando de la presencia de un ciclomotor circulando en sentido contrario en la autopista AP-4 (Sevilla-Cádiz), a la altura del kilómetro 85, dirección Cádiz, por los carriles en sentido Sevilla, por lo que se estableció un dispositivo de corte de la circulación de la vía para garantizar la seguridad vial y evitar un posible siniestro vial.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial de la Guardia Civil, ha llevado a cabo la investigación del conductor del vehículo por un supuesto delito contra la Seguridad Vial, por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en peligro la vida de los demás usuarios, en el artículo 380 del Código Penal, castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

Tras la instrucción de las diligencias policiales correspondientes, las mismas serán entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de los de Puerto Real (Cádiz).